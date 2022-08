https://cz.sputniknews.com/20220827/v-recku-vyzvali-eu-ke-zruseni-protiruskych-sankci-18578343.html

V Řecku vyzvali EU ke zrušení protiruských sankcí

Jedno z nejautoritativnějších řeckých médií Naftemporiki evropským předákům doporučuje, aby přestali „podlézat“ Američanům a domluvili se s Ruskem o kompromisu... 27.08.2022, Sputnik Česká republika

Článek pod titulkem Můj Bože, kdopak nám vládne?, který napsal vedoucí obchodních novin Michalis Psylos, známý pozorovatel a bývalý ředitel Aténské informační agentury AMNA, byl zveřejněn na portálu.Autor uvažuje o příčinách tak značného růstu cen plynu na evropském trhu a domnívá se, že k tomu, aby bylo možno vzít pod kontrolu růst cen, je nutno zastavit konflikt, a v opačném případě je třeba najít spolehlivé a adekvátní alternativní zdroje energie, což je velmi složité.„To samé platí pro inflaci, protože zvýšení úrokových sazeb Evropské centrální banky není tím správným prostředkem,“ dodává se v článku.„A to znamená, že by evropští předáci měli přestat s podlézáním Američanům, kteří se konec konců ocitli v bezpečné zóně, a věnovat pozornost vlastní důstojnosti. Jednat o kompromisu s Ruskem a samozřejmě zrušit sankce,“ podotýká pozorovatel a poukazuje na to, že pokračující ekonomická konfrontace EU s Ruskem, hlavním dodavatelem plynu do Evropy, nepomáhá nikomu, kromě snad Američanů.Podle autorova názoru nemá příčina růstu cen plynu nic společného se situací kolem Ukrajiny.„Protože se začala cena zvyšovat od léta roku 2021, tedy dlouho před krizí ve vztazích s Ruskem, a bylo to spojeno se snížením dodávek suroviny. V průběhu mnoha let nejdřív nízké ceny, a pak i koronavirus zpomalily investování do průzkumu a těžby plynu. Proto se stala nabídka nedostatečnou, kdy se po pandemii obnovila poptávka,“ píše Psylos.

