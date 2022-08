https://cz.sputniknews.com/20220828/cinska-armada-je-uvedena-do-pohotovosti-kvuli-americkym-kriznikum-18580758.html

Čínská armáda je uvedena do pohotovosti kvůli americkým křižníkům

Čínská armáda je uvedena do pohotovosti kvůli americkým křižníkům

Čína uvedla své ozbrojené síly do zvýšené pohotovosti poté, co americké křižníky propluly Tchajwanským průlivem, prohlásil mluvčí Východní zóny velení čínské... 28.08.2022, Sputnik Česká republika

„Východní zóna vojenského velení čínské armády podnikla doprovod amerických křižníků, uskutečnila úplnou kontrolu jejich aktivit. Jednotky velení byly uvedeny do stavu zvýšené pohotovosti, aby dokázaly včas zamezit jakékoli provokace,“ praví se v zprávě zveřejněné na sociální síti WeChat.Agentura Reuters informovala předtím s odkazem na tři americké úředníky, že dva křižníky vojenského loďstva USA Chancellorsville a Antietam podnikly 28. srpna plavbu přes Tchajwanský průliv, což se stalo poprvé po návštěvě předsedkyně sněmovny reprezentantů Kongresu USA Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu. Čína, která považuje ostrov za jednu ze svých provincií, odsoudila tento krok a označila ho za podporu USA tchajwanského separatismu, proto zahájila velká vojenská cvičení.Oficiální vztahy mezi čínskou ústřední vládou a Tchaj-wanem byly zrušeny v roce 1949 poté, co síly Kuomintangu, jež utrpěly porážku v občanské válce s Komunistickou stranou Číny, se přesunuly na ostrov. Obchodní a neformální kontakty byly obnoveny koncem osmdesátých let. Od začátku devadesátých zahájily strany styk přes neziskové organizace.

