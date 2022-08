https://cz.sputniknews.com/20220828/dugin-ma-za-to-ze-tercem-vrahu-byla-prave-jeho-dcera-darja-18581831.html

Dugin má za to, že terčem vrahů byla právě jeho dcera Darja

Dugin má za to, že terčem vrahů byla právě jeho dcera Darja

Filozof Alexandr Dugin má za to, že terčem vrahů byla právě jeho dcera Darja Duginová, která zahynula „za ruskou ideu,“ „pravoslavnou ideu.“ 28.08.2022, Sputnik Česká republika

2022-08-28T19:33+0200

2022-08-28T19:33+0200

2022-08-28T19:33+0200

svět

rusko

vražda

novinářka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/18561636_0:341:3034:2048_1920x0_80_0_0_b004fb7b74d62c6205dfa1a4aae03f18.jpg

Politoložka a novinářka Darja Duginova zahynula 20. srpna následkem exploze auta na Možajské silnici v Odincovském okrese Moskevské oblasti. Federální bezpečnostní služba učinila prohlášení, že za vraždou Duginové stojí ukrajinské tajné služby, že vykonavatelkou byla ukrajinská občanka Natalja Vovková, která přijela do Ruska s dcerou 23. července. Podle údajů FSB odjela vykonavatelka vraždy s dcerou po vyhození auta do povětří na dálku do Estonska přes Pskovskou oblastDugin odpověděl na otázku moderátora „Za co zavraždili Darju Duginovou? v úryvku filmu promítnutém na Prvním kanálu.Filozof poznamenal, že právě Darja Duginová, a nikoli on, byla cílem vrahů.„Všechno bylo uděláno pro její vraždu, a nedošlo tu k žádné chybě. Mířili na ni,“ dodal Dugin.

https://cz.sputniknews.com/20220822/putin-vyjadril-soustrast-rodine-zesnule-novinarky-darji-duginove-18558856.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, vražda, novinářka