„Pentagon rozšířil použití mořské dopravy v dodávkách zbraní Ukrajině,“ praví se v zprávě.Předtím byly zbraně dopravovány hlavně letecky, aby to bylo rychlejší. Mořskou cestu začaly USA používat na jaře pro dělostřelecké a jiné těžké zbraně, protože to bylo jednodušší, píše list s odkazem na zástupce Pentagonu. Ukrajina má tak možnost nahromadění většího arzenálu, praví se v článku.21. února ruský prezident Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a doporučení poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR a 24. února brzy ráno zahájilo Rusko speciální vojenskou operaci za účelem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Putin uvedl, že úkolem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Konečným cílem operace je podle prezidenta osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost samotného Ruska.Pentagon neprozradil konkrétní trasy dopravy zbraní, ale sdělil, že některé jsou odesílány rovnou z amerického světadílu, a další dostává 3Evropa jako náhradu za zbraně předané Ukrajině. USA a jejich spojenci z NATO pokračují v dodávkách zbraní Ukrajině. Prezident Joe Biden podepsal zákon o vojenské pomoci Kyjevu za desítky miliard dolarů. Moskva ze své strany nejednou prohlásila, že dodávky západních zbraní pouze protahují konflikt, a že dopravní prostředky se zbraněmi jsou legitimním terčem pro ruskou armádu.

