Italské restaurace začaly na účtenkách informovat o cenách za elektřinu

Majitelé restaurací, barů a pizzerií z různých italských měst začali vyvěšovat na okna a dveře svých provozoven vyúčtování za plyn a elektřinu a informují tak... 29.08.2022, Sputnik Česká republika

Kampaň propaguje Italská federace veřejných podniků (Fipe), která je součástí národního sdružení italských podnikatelů Confcommercio, a také malá regionální sdružení. Fipe rozeslala svým členům speciální rámeček, do něhož mohou umístit nejnovější účtenky pro názorné srovnání.Italská média informují o zkušenostech majitelů provozoven veřejného stravování, kteří vyvěsili účty za komunální služby u pokladny, u barového pultu nebo u vchodu do podniku. Například restaurace v Palermu, kde pracuje 40 lidí, dostala červencový účet za elektřinu na 21,9 tisíce eur. Stejné množství spotřeby před rokem stálo podnik 5,4 tisíce eur.Ve snaze snížit náklady jsou zástupci odvětví nuceni uchýlit se k úsporám ve spotřebě a k vyšším cenám. Deník la Repubblica například psal o koktejlovém baru v centru Říma, který večer, třeba jen na půl hodiny, začal osvětlovat místnost svíčkami.Jedním z průkopníků protestu restauratérů byl majitel pizzerie v provincii Cremona na severu Itálie, který před dvěma týdny nalepil účet za světlo na dveře provozovny a vlastnoručně napsal řečnickou otázku o nutnosti zvýšit cenu pizzy Margarita.„Když se náklady stávají neúnosnými, mám prodávat pizzu za 10 eur a vypadat jako zloděj, nebo zavřít podnik?“ - je uvedeno na vyúčtování na 4 tisíce eur. Alberto Rovati v komentáři pro noviny Corriere della Sera uvedl, že loni zaplatil za elektřinu 1350 eur. Zároveň se podle svých slov musí kromě elektřiny vyrovnat s rostoucími cenami plynu a potravinářských surovin. A zatímco dříve stála Margarita 5 eur, nyní by i cenovka 8-9 eur pouze vyrovnala náklady.Dalším způsobem, jak informovat zákazníky o alarmujícím stavu a rostoucích cenách, byl nápad majitele pizzerie z Neapole, který náklady na provoz pizzerie uvedl přímo na účtence. Přestože takový dokument nemá právní sílu, návštěvníci nyní mohou vidět, jaký je podíl elektřiny a plynu na celkových nákladech na pizzu, kterou si objednali. Majitel restaurace řekl, že byl také nucen zvýšit ceny poté, co se náklady na energie za rok ztrojnásobily.

