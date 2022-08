https://cz.sputniknews.com/20220829/peskov-vyzval-k-natlaku-na-kyjev-aby-prestal-s-ostrelovanim-zaporozske-jaderne-elektrarny-18586030.html

Peskov vyzval k nátlaku na Kyjev, aby přestal s ostřelováním Záporožské jaderné elektrárny

Peskov vyzval k nátlaku na Kyjev, aby přestal s ostřelováním Záporožské jaderné elektrárny

Rusko je přesvědčeno, že všechny státy mají vyvinout tlak na Ukrajinu, aby neostřelovala Záporožskou jadernou elektrárnu a neohrožovala bezpečnost celé Evropy... 29.08.2022, Sputnik Česká republika

„Vojenské napětí může být zmírněno nátlakem na ukrajinskou stranu, aby přestala s ostřelováním tohoto a přilehlého prostoru,“ řekl Peskov novinářům.Jednání o situaci v Záporožské jaderné elektrárně jsou podle jeho slov misí Ruska, jednání se zúčastní zástupci armády, sestava ostatních účastníků má být upřesněna.Záporožská jaderná elektrárna se nachází na levém břehu Dněpru vedle města Energodar. Je to největší jaderná elektrárna v Evropě podle počtu bloků a kapacity.Od března je pod ochranou ruských vojáků. Ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že je to nezbytné, aby nedošlo k úniku jaderných a radioaktivních látek. Ukrajinští vojáci pokračují v pravidelném ostřelování Energodaru, okolních obcí a prostoru Záporožské jaderné elektrárny, přilehlého k městu.V průběhu speciální operace převzali ruští vojáci pod kontrolu azovskou část Záporožské oblasti a celou Chersonskou oblast, obsadili velká města jako Cherson, Melitopol a Berďansk a odřízli Ukrajinu od Azovského moře.V obou regionech byly vytvořeny nové správy, probíhá vysílání ruských televizních a rozhlasových stanic, obnovují se obchodní a dopravní vztahy s Krymem. Regiony informovaly o svých plánech na vstup do sestavy RF.

