Ruská FSB: Vraždu Duginové připravoval v Moskvě ještě jeden člen ukrajinské diverzní skupiny

„Během vyšetřování bylo zjištěno, že vraždu Darji Duginové připravoval spolu s Natalií Vovkovou další člen ukrajinské diverzní teroristické skupiny, ukrajinský občan Cyganěnko Bohdan Petrovič., narozený 1978, který přicestoval do Ruska přes Estonsko 30. července 2022 a opustil ruské území den přes vykonáním útoku na Duginovou,“ praví se v zprávě střediska. .Cyganěnko předal Vovkové falešnou poznávací značku vozu, doklady na jméno reálně existující občanky Kazachstánu Julie Zajkové, a také jí pomohl zmontovat výbušné zařízení v pronajaté garáži v jihozápadní čtvrti Moskvy.„Po prozkoumání záznamů videokamer bylo potvrzeno, že pachatelka zločinu, občanka Ukrajiny Vovková Natalia Pavlovna, narozená 1979, osobně sledovala Darju Duginovou na parkovišti pro hosty festivalu Tradice,“ informoval úřad.Politoložka a novinářka Darja Duginová zahynula 20. srpna na explozi auta na Možajské silnici v Odincovském okrese Moskevské oblasti. FSB za dva dny hlásila odhalení zločinu. Za vraždou stojí, podle zprávy, ukrajinské tajné služby, vykonala ji ukrajinská občanka Natalia Vovková, která přijela do Ruska s dcerou 23. července a pak odcestovala do Estonska přes Pskovskou oblast.

