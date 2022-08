https://cz.sputniknews.com/20220829/sef-maae-ohlasil-navstevu-mise-v-zaporozske-jaderne-elektrarne-18583710.html

Šéf MAAE ohlásil návštěvu mise v Záporožské jaderné elektrárně

Mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) se vydává do Záporožské jaderné elektrárny a přijde tam tento týden, sdělil generální ředitel organizace... 29.08.2022, Sputnik Česká republika

„Tento den nastal, mise MAAE na podporu a pomoc je již na cestě do Záporožské jaderné elektrárny. Musíme zajistit bezpečnost a zachovalost největšího jaderného objektu Ukrajiny a Evropy. Jsem hrdý na to, že vedu tuto misi, která dorazí do Záporožské jaderné elektrárny nejpozději tento týden,“ napsal na Twitteru.Francouzský prezident Emmanuel Macron minulý pátek sdělil, že Paříž a MAAE získaly záruky bezpečnosti od Ruska a Ukrajiny, aby mohly vyslat misi agentury do Záporožské jaderné elektrárny. Macron měl předtím tentýž den telefonní jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Lídři dvou zemí vyzdvihli závažnost co nejrychlejšího vyslání mise MAAE do Záporožské jaderné elektrárny.Podle zprávy The New York Times tvoří delegaci, jež má zavítat na elektrárnu, 14 lidí, hlavně z neutrálních států. Mezi členy delegace je šéf agentury Rafael Mariano Grossi z Argentiny. Zástupci USA a Velké Británii v delegaci nejsou.Záporožská jaderná elektrárna se nachází na levém břehu Dněpru vedle města Energodar. Je to největší jaderná elektrárna v Evropě podle počtu bloků a kapacity.Od března je pod ochranou ruských vojáků. Ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že je to potřebné, aby nedošlo k úniku jaderných a radioaktivních látek. Ukrajinští vojáci pokračují v pravidelném ostřelování Energodaru, okolních osad a prostoru Záporožské jaderné elektrárny přilehlého k městu.

