Média oznámila, že mise MAAE dorazila do Kyjeva

Skupina 14 odborníků MAAE, která se vydala na Záporožskou jadernou elektrárnu, dorazila do Kyjeva, oznámila televizní stanice CNN. 30.08.2022, Sputnik Česká republika

„Skupina složená ze 14 odborníků… dorazila do Kyjeva před naplánovanou návštěvou v tomto týdnu Záporožské jaderné elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny,“ uvádí se ve zprávě televizní stanice.Jak oznámila CNN, členové delegace byli viděni v úterý ráno v jednom hotelu v Kyjevě.V pondělí generální ředitel MAAE Rafael Grossi oznámil, že delegace této organizace se již odebírá do Záporožské jaderné elektrárny a dorazí na místo tento týden. Jak oznámil Sputniku stálý zástupce RF při mezinárodních organizacích ve Vídni Michail Uljanov, je ve složení mise asi patnáct pracovníků sekretariátu MAAE, kteří se věnují problematice záruk a jaderné bezpečnosti. Doprovází je velký tým pracovníků OSN, kteří se zabývají otázkami logistiky a bezpečnosti.Noviny The Wall Street Journal již dříve oznámily, že inspekce MAAE v Záporožské JE začne 31. srpna a potrvá až do 3. září.Záporožská jaderná elektrárna se nachází na levém břehu Dněpru u města Energodaru. Je to největší jaderná elektrárna v Evropě co do počtu energetických bloků a instalované kapacity. Od března je pod ochranou ruských vojáků. Na MZV RF zdůraznili, že kontrola elektrárny ruskými vojáky je oprávněná z hlediska zabránění úniku jaderných a radioaktivních materiálů. Ukrajinští vojáci i nadále pravidelně ostřelují město Energodar, okolní vesnice a přilehlé území Záporožské jaderné elektrárny.

