Ve věku 91 let zemřel poslední vůdce Sovětského svazu Michail Gorbačov

Ve věku 91 let zemřel poslední vůdce Sovětského svazu Michail Gorbačov

Bývalý generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu a exprezident SSSR Michail Gorbačov zemřel po dlouhé a těžké nemoci.

2022-08-30T22:26+0200

2022-08-30T22:26+0200

2022-08-30T23:29+0200

První prezident SSSR Michail Sergejevič Gorbačov se narodil 2. března 1931 ve vesnici Privolnoje ve Stavropolském kraji v rolnické rodině. Během Velké vlastenecké války skončil jako teenager spolu s matkou (otec bojoval na frontě) v německé okupaci. Od roku 1944 jako školák spolu se svým otcem, který byl po zranění demobilizován, pracoval na kombajnu. Za úspěch ve sklizni byl Michail Gorbačov vyznamenán Řádem rudého praporu práce (1948). V roce 1950 absolvoval střední školu se stříbrnou medailí a dostal se na právnickou fakultu Moskevské státní univerzity. M. V. Lomonosova (Moskevská státní univerzita). V roce 1952 vstoupil do KSSS. V roce 1955 promoval s vyznamenáním na právnické fakultě Moskevské státní univerzity, v roce 1967 na ekonomické fakultě Stavropolského zemědělského institutu (dálkově) v oboru agronom-ekonom.Od roku 1962 byl aktivní ve straně. Od roku 1971 byl členem Ústředního výboru (ÚV) KSSS, od listopadu 1978 do roku 1985 byl tajemníkem ÚV KSSS. Od roku 1980 do roku 1991 byl Michail Gorbačov členem politbyra Ústředního výboru KSSS. V březnu 1985 byl Michail Gorbačov zvolen generálním tajemníkem ÚV KSSS (znovu zvolen v červenci 1990 na 28. sjezdu KSSS). V březnu 1990 byl na mimořádném třetím sjezdu lidových poslanců SSSR zvolen prezidentem SSSR. Michail Gorbačov tak byl prvním a posledním prezidentem v historii Sovětského svazu.V letech 1985-1991 došlo z iniciativy Gorbačova k rozsáhlému pokusu o reformu sociálního systému v SSSR, kterému se říkalo „perestrojka“. Hlavním cílem perestrojky bylo komplexní zlepšení socialismu. Koncem 80. a začátkem 90. let však v důsledku nedůslednosti v provádění perestrojky krize zesílila ve všech sférách společnosti. 19. srpna 1991 Gorbačovovi nejbližší spolupracovníci, včetně ministrů „moci“, oznámili vytvoření Státního výboru pro výjimečný stav. Po neúspěšném pokusu o převrat 21. srpna 1991 se Gorbačov vrátil do prezidentského úřadu, jeho pozice však byla výrazně oslabena. 24. srpna 1991 Gorbačov oznámil rezignaci generálního tajemníka ÚV a jeho vystoupení z KSSS. Michail Gorbačov oznámil 25. prosince 1991 po podpisu Belovežských dohod o likvidaci SSSR ukončení své činnosti na postu prezidenta SSSR. Michail Gorbačov je nositelem Nobelovy ceny míru (1990).

