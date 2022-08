https://cz.sputniknews.com/20220831/mzv-rf-rusko-nema-za-cil-rozdeleni-evropy-18592388.html

MZV RF: Rusko nemá za cíl rozdělení Evropy

Rusko nemá za cíl rozdělení Evropy. Promluvila o tom oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marie Zacharovová ve vysílání rozhlasové stanice... 31.08.2022, Sputnik Česká republika

„Nemáme za cíl rozdělení Evropy. Nebylo to nikdy naším úkolem,“ řekla.Uvedla, že Moskva v průběhu posledních let slyší obvinění z údajné snahy rozdělit jakousi západní jednotu, solidaritu, a zdůraznila, že to není pravda. Přitom podle jejích slov má ruská strana zájem na „návratu zdravého rozumu do mezinárodních vztahů“.Podotkla, že členové EU se podobají slepým z obrazu Petera Bruegela Podobenství o nevidomých, kteří jdou do příkopu a nemají žádné pochyby a otázky.Dříve, 15. července, náměstek ministra zahraničí RF Andrej Rudenko vyslovil názor, že svou konfrontační linií a snahou donutit jiné země k následování nelegitimní sankční politice EU jenom provokuje vznik nových dělicích čar v Evropě. Tím se podle jeho názoru oslabuje bezpečnost EU a sousedních zemí.Člen výboru Rady federace pro mezinárodní vztahy Sergej Cekov 1. července v rozhovoru pro list Izvestija uvedl, že nehledě na to, že v EU neustále opakují, že jsou jednotní, v unii je cítit napětí. Podle jeho názoru se objevují periodicky náznaky rozporů uvnitř unie.

