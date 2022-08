https://cz.sputniknews.com/20220831/polsko-finsko-a-pobaltske-zeme-vyjadrily-pripravenost-omezit-vjezd-obcanum-ruska-18594420.html

Polsko, Finsko a pobaltské země vyjádřily připravenost omezit vjezd občanům Ruska

2022-08-31T13:47+0200

Noviny uvádějí s odvoláním na společné prohlášení těchto zemí, že podle názoru jejich vlád volný vjezd občanů Ruska do Evropy může údajně vážně ohrožovat veřejnou bezpečnost.Tyto země požádaly Evropskou komisi, aby přijala vízová opatření, která podstatně omezí cesty ruských občanů do Evropské unie a do schengenské zóny.Předtím 31. srpna bylo oznámeno, že ministr zahraničních věcí Dánska podpořil zákaz vydávání schengenských víz ruským turistům. Dánský ministr Jeppe Kofod to sdělil v předvečer neformální schůzky ministrů zahraničních věcí členských zemí EU v Praze.Představitelé řady západních států vyzvali k zákazu vydávání víz občanům Ruska. Polsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko jsou pro úplný zákaz vydávání schengenských víz Rusům. Francie a Německo se vyslovily proti podobným omezením.29. srpna mluvčí německého MZV Christofer Burger prohlásil, že zákaz vydávání schengenských víz občanům Ruska se nedá pokládat za rozumné řešení.Na MZV RF označili snahu zakázat vydávání schengenských víz občanům Ruska za otevřený projev šovinismu.Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov v průběhu briefingu 30. srpna upozornil na to, že v případě schválení členskými zeměmi EU rozhodnutí o zastavení vydávání víz občanům Ruska budou podniknuta odvetná opatření.Návrh na zákaz vydávání schengenských víz občanům Ruska byl předložen k projednání v EU 10. srpna. Den předtím ukrajinský předák Volodymyr Zelenskyj vyzval země Západu, aby uzavřely vjezd pro Rusy. Ukrajinský prezident zdůraznil, že obyvatelé RF musí „žít ve svém vlastním světě, dokud nezmění svou filozofii“.Otázka tohoto zákazu se projednává na pozadí speciální operace na ochranu obyvatel republik LLR a DLR, kterou provádí Moskva od 24. února. Jejímu zahájení předcházelo vyostření situace v regionu, žádost vedení republik Donbasu o pomoc a následující uznání Ruskem nezávislosti Luhanské a Doněcké lidových republik.

finsko, rusko, polsko, pobaltské země