Šéf MAAE hodlá zřídit stálou misi v Záporožské jaderné elektrárně

MAAE plánuje zřídit stálou misi v Záporožské jaderné elektrárně, oznámila agentura Reuters s odvoláním na předsedu agentury Rafaela Grossiho. „Je to jedna z... 31.08.2022, Sputnik Česká republika

Mise MAAE se dříve vydala z Kyjeva do Záporožské jaderné elektrárny.Delegace se skládá z „asi patnácti pracovníků sekretariátu MAAE, kteří se věnují jaderné bezpečnosti“. V cestě do elektrárny je doprovází tým pracovníků OSN.Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov uvedl, že delegace přijede přes zónu kontrolovanou ozbrojenými silami Ukrajiny.Včera po dělostřeleckém útoku ze strany OS Ukrajiny prorazila střela střechu budovy jaderné elektrárny, v níž je skladováno palivo. V OSN přitom prohlásili, že nevědí, kdo střílí na jadernou elektrárnu. Mluvčí Pentagonu ze své strany nevyloučil, že střílejí právě ukrajinská vojska, označil to však za odvetnou palbu.Záporožská jaderná elektrárna se nachází na levém břehu Dněpru u města Energodaru. Je to největší co do počtu energetických bloků a nejvýkonnější jaderná elektrárna v Evropě. Od března je pod ochranou ruských vojáků. Jak tvrdí na ruském MZV, je to nutné, aby bylo zabráněno úniku jaderných a radioaktivních materiálů. Ukrajinští vojáci i nadále pravidelně ostřelují město Energodar, okolní vesnice a přilehlé území Záporožské jaderné elektrárny.

