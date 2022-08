https://cz.sputniknews.com/20220831/v-usa-promluvili-o-chybne-vire-gorbacova-slibum-washingtonu-18592010.html

V USA promluvili o chybné víře Gorbačova slibům Washingtonu

V USA promluvili o chybné víře Gorbačova slibům Washingtonu

USA slíbily prvnímu prezidentovi SSSR Michailu Gorbačovovi nerozšiřování NATO na východ, a jeho chybou bylo nepochopení toho, že se příští prezident Spojených... 31.08.2022, Sputnik Česká republika

2022-08-31T10:14+0200

2022-08-31T10:14+0200

2022-08-31T10:14+0200

svět

michail gorbačov

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/859/58/8595816_0:359:2364:1689_1920x0_80_0_0_d62a9ca15ab4836edd7f35c5dd225df8.jpg

„Chybou Gobačova bylo jeho nepochopení Washingtonu. Americký prezident může uzavřít dohodu, kterou jeho nástupce zruší. Dokonce když jsou podepsané dokumenty, a protože žádné neexistovaly, mohl korumpovaný Clintonův režim prohlásit, že žádné dohody o nerozšiřování NATO na východ nikdy nebyly,“ řekl Roberts, který pracoval v administrativě prezidenta Ronalda Reagana.Jak řekl Roberts, administrativa Joea Bidena rozšiřuje novou studenou válku, kterou zahájila administrativa Billa Clintona místo té, kterou ukončili Gorbačov a Reagan. „Tolerance Kremlu vůči vyhlášeným agresivním záměrům Západu překvapuje. Jak může někdo v Kremlu věřit slovům Washingtonu?“ řekl Roberts.Podle jeho slov Reagan chápal velikost Gorbačova a nehledě na odpor CIA a vojenského komplexu USA postupoval k ukončení studené války, aniž by předvídal, že se Sovětský svaz rozpadne. Roberts řekl, že ví přesně o tom, že ministr zahraničí v Reaganově administrativě James Baker ujistil Gorbačova v tom, že povolí-li znovusjednocení Německa, nepostoupí NATO na východ ani o píď. „Nejsou o tom žádné pochyby, i když to popírají neokonzervativci a úředníci Clintonovy administrativy,“ řekl Roberts.První prezident SSSR Michail Gorbačov zemřel ve věku 91 let v úterý večer po těžké a dlouhé nemoci. V roce 1990 se stal laureátem Nobelovy ceny míru za svůj přínos k mírovému procesu ve vztazích mezi Sovětským svazem a zeměmi Západu.

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

michail gorbačov, usa