Země EU se dohodly na pozastavení zjednodušeného vízového režimu s Ruskou federací

Země Evropské unie (EU) uzavřely dohodu o úplném pozastavení zjednodušeného vízového režimu s Ruskou federací. Oznámil to ve středu 31. srpna šéf evropské... 31.08.2022, Sputnik Česká republika

„Dnes jsme se dohodli s ministry zahraničí EU na úplném pozastavení dohody o zjednodušení vízového režimu mezi EU a Ruskem,“ napsal na svém Twitteru.Zdůraznil také, že EU od poloviny července pozoruje značný příliv ruských občanů do sousedních zemí, který „ohrožuje bezpečnost těchto států“.Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó ještě předtím téhož dne řekl, že země Evropské unie se nedokázaly dohodnout na zákazu udělování víz ruským občanům. Německá ministryně zahraničí Annalena Berbocková zároveň uvedla, že je nutné prostudovat důsledky, které mohou mít změny vízového režimu pro Rusy, aby se to neobrátilo proti Evropské unii.V komentáři k diskusi o této otázce Borrell vystoupil za udržení kontaktů mezi běžnými občany v EU a Rusku.30. srpna bylo oznámeno, že Německo a Francie se postavily proti úplnému zákazu vstupu do Evropské unie pro ruské občany. Některé země Unie, například Polsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko, takové omezení obhajovaly.O tom, že výše uvedené téma bylo předloženo k projednání v Evropské unii, se vědělo od 10. srpna. Zástupce ředitele Informačního a tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Ivan Něčajev zdůraznil, že výzvy řady evropských zemí k zákazu udělování schengenských víz Rusům jsou otevřeným projevem šovinismu.

