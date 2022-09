https://cz.sputniknews.com/20220901/fantasticke-priznani-lavrov-byl-prekvapen-vyrokem-baerbockove-o-ukrajine-18598598.html

„Fantastické přiznání." Lavrov byl překvapen výrokem Baerbockové o Ukrajině

Dalším příkladem rusofobské mánie byl výrok hlavy německého ministerstva zahraničí Annaleny Baerbockové o tom, že ji neznepokojuje mínění Němců v otázce...

„Doslova dnes jsem přečetl, že včera… ministryně zahraničí SRN prohlásila: “Ano, naši občané mají potíže, ale budou to muset vydržet, protože budeme podporovat Ukrajinu nehledě na nic.“ Fantastické přiznání,“ řekl Lavrov.Německá ministryně zahraničí předtím prohlásila v projevu na Fóru 2000 v Česku, že pro ni je důležitější splnit slib daný Ukrajině, než co si o tom myslí její voliči.Rusko provádí od 24. února speciální vojenskou operaci s cílem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její úkol ochranu lidí, jež byli osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu, Podle prezidenta spočívá konečný cíl v osvobození Donbasu a vytvoření podmínek zaručujících bezpečnost samotného Ruska.

