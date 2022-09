https://cz.sputniknews.com/20220901/media-zapadni-lidri-prisli-o-to-hlavni-18597874.html

Média: Západní lídři přišli o to hlavní

Média: Západní lídři přišli o to hlavní

Západní lídři jsou dnes geopoliticky negramotní, píše Frank Furedi pro magazín Spiked. 01.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-01T23:04+0200

2022-09-01T23:04+0200

2022-09-01T23:04+0200

svět

eu

usa

názor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/18429766_218:530:2916:2048_1920x0_80_0_0_f546aa4065afca3f645629c7af34a36e.jpg

„Americké a evropské elity nejsou absolutně připraveny na novou dobu soupeření velkých mocností,“ praví se článku.Jako příklad uvedl nepodařené stažení vojáků USA z Afghánistánu. Ať je to jakkoliv bolestivé, je jasné, že politický establishment USA nemá dost intelektuálních zdrojů, ani jasnost, ani jednotu, aby hrál vedoucí roli na světové aréně, a že se umění státního řízení ztratilo beze stopy, praví se v článku.Furedi připomněl návštěvu předsedkyně sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu a označil tento krok za hloupý a neuvážený, kvůli kterému prezident Joe Biden vypadá bezmocným, poněvadž neměl dost vůle, aby zabránil Pelosiové ještě víc zhoršit vztahy s Čínou.Novinář má za to, že západní zahraničněpolitické elity dnes nerozumí zájmům národů, kterým mají sloužit, což je učinilo geopoliticky negramotnými. Dospěl k závěru, že západní politický establishment není, jak se zdá, hotov naučit se diplomatickému umění, a že se v následujících letech dají od něj čekat jenom chyby a poškození vlastních zájmů.Napětí kolem Tchaj-wanu se vyhrotilo na začátku srpna kvůli návštěvě ostrovu předsedkyní sněmovny reprezentantů Kongresu USA Nancy Pelosiové. Peking na to reagoval velkými vojenskými cvičeními u pobřeží Tchaj-wanu, zavedl sankce proti dvěma tchajwanským fondům, proti samotné Pelosiové a jejím blízkým příbuzným, a také podnikl další opatření. Čínské ministerstvo zahraničí uvalilo odpovědnost za všechny negativní následky na Washington a Tchaj-pej.Čína neuznává suverenitu Tchaj-wanu a považuje ho za vlastní provincii, je kategoricky proti jakýmkoli stykům Tchaj-peje s úředníky a vojáky z jiných zemí.

eu

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

eu, usa, názor