https://cz.sputniknews.com/20220901/srbsti-policiste-zacali-poustet-do-zeme-lidi-s-kosovskymi-doklady-18598141.html

Srbští policisté začali pouštět do země lidi s kosovskými doklady

Srbští policisté začali pouštět do země lidi s kosovskými doklady

Srbští policisté z hraničního přechodu Jarine na administrativní hranici s Kosovem začali pouštět do centrálního Srbska lidi s doklady vydanými Prištinou... 01.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-01T16:59+0200

2022-09-01T16:59+0200

2022-09-01T16:59+0200

svět

srbsko

kosovo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/18598378_0:0:1398:786_1920x0_80_0_0_19e6fd4d6536b2d484257356786fd293.jpg

Srbský prezident Aleksandar Vučić minulý týden prohlásil, že se srbské vedení rozhodlo částečně vyhovět požadavkům kosovských albánských úřadů v Prištině ohledně vstupních dokladů do kraje za určitých podmínek a záruk EU. Bylo to kompromisní opatření v reakci na prodloužení takzvanou prištinskou vládou o dva měsíce termínu platnosti automobilových poznávacích značek a dokladů, které používají Srbové žijící na severu Kosova.Na hraničním přechodu Jarine, jednom ze dvou spojujících částečně uznané Kosovo s centrálním Srbskem je dnes klid, je tu mnoho novinářů.Zpravodaj Sputniku zahlédl nedaleko přechodu obrněné vozidlo srbských vojáků, kteří zahájili včera cvičení v pozemním bezpečnostním pásmu u Kosova.Na policejní budově mají tabulky v angličtině a srbštině, na kterých je napsáno, že se uznání dokladů Prištiny nesmí být vyloženo jako uznání Bělehradem nezávislosti Kosova.Srbové, kteří jedou do Kosova, mají přitom zalepovat na poznávacích značkách aut písmena SRB a srbský erb. Analogický pořádek platí pro všechny Kosovany, jež jedou do Srbska.Situace kolem Kosova se vyhrotila v červenci kvůli plánům Prištiny zakázat od 1. srpna vstup do regionu aut se srbskými poznávacími značkami a doklady. Na severu Kosova, kde žije hodně Srbů, došlo k nepokojům, kosovské úřady v reakci na to tam nasadily policii. Avšak na žádost USA odročila kosovská vláda vstup zákazu v platnost o měsíc, tedy do 1. září. Před tímto datem byla obnovena jednání mezi Bělehradem a Přištinou. Podle jejich výsledků prodloužila Priština termín výměny značek vydaných srbskými úřady kosovskými do 31. října.

srbsko

kosovo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

srbsko, kosovo