„Nemáme spojení (pozn. s hlavou MAAE Rafaelem Grossím)… Částečně se nacházejí na neutrálním území, částečně byla auta zadržena hlídkou. Celou kolonu ukrajinská strana nepustila, část, která již projela, stojí v střední šedé zóně, zatím ji nevidíme. První auta… jela dál směrem k elektrárně, ale není to hlavní část, nejsou to odborníci, kteří mají pak sepsat protokoly,“ řekl.Mise se podle jeho slov nachází na neutrálním území a byla částečně zadržena Ukrajinou, „fakticky je ukrajinští vojáci nepouštějí.“Agentura Reuters informovala předtím s odkazem na zástupce MAAE, že se příchod mise na Záporožskou jadernou elektrárnu zdržuje o tři hodiny.60 ukrajinských vojáků se ráno pokusilo vysadit vedle Záporožské jaderné elektrárny, připluli dvěma samohybnými nákladními čluny. Diverzanty se podařilo zlikvidovat.Ozbrojené síly Ukrajiny ostřelují Energodar před plánovanou návštěvou delegace MAAE v Záporožské jaderné elektrárně. Za uplynulých 24 hodin bylo město podrobeno více než 60 útokům ukrajinských dronů a dělostřelectva. Za oběť padli minulou noc tři civilisté, další byl zraněn. Jedna střela vybuchla přibližně sto metrů od mateřské školky.Generální ředitel MAAE Rafael Grossi vyslovil po včerejším příjezdu do města Záporoží jistotu, že mise může být vykonána bezpečně.Ruští vojáci převzali během speciální operace pro denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny pod kontrolu azovskou část Záporožské oblasti a celou Chersonskou oblast, dobyli velká města jako Cherson, Melitopol a Berdjansk, odřízli Ukrajinu od Azovského moře. V regionech byly sestaveny nové administrativy, koná se vysílání ruských televizí a rozhlasových stanic, obnovují se obchodní a dopravní vztahy s Krymem. Tyto oblasti oznámily plány na vstup do Ruské federace.

