MZV RF: Rusko pracuje s Blízkým východem na přechodu k analogu SWIFT

„To všechno dělá aktuálním úkol co nejrychlejší adaptace naší hospodářské spolupráce s arabským světem změněným ekonomickým realitám, mj. cestou přechodu k platebním stykům v národních nebo světových měnách, které jsou alternativní západním. Značnou pomoc v postavení spolehlivé clony na cestě podobného voluntarismu ze strany USA a jejich spojenců by mohlo poskytnout také uplatnění nového systému výměny finanční informaci na základě již existujícího ruského analogu SWIFT, který by nebyl závislý na něčích sobeckých zájmech ani konjunkturních preferencích. Aktivní práce s našimi blízkovýchodními partnery v tomto směru už probíhá a bude samozřejmě pokračovat,“ řekl Kinščak.