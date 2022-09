https://cz.sputniknews.com/20220902/srn-a-madarsko-spotrebuji-zasoby-plynu-z-podzemnich-nadrzi-aby-kompenzovaly-zastaveni-nord-streamu-18601691.html

SRN a Maďarsko spotřebují zásoby plynu z podzemních nádrží, aby kompenzovaly zastavení Nord Streamu

Objednávka tranzitu ruského plynu přes území Ukrajiny je na úrovni předchozích dnů a měsíců.Ukrajinský tranzitMluvčí Gazpromu Sergej Kuprijanov novinářům oznámil, že společnost dodává plyn pro tranzit přes území Ukrajiny v objemu potvrzeném ukrajinskou stranou přes měřící stanici Sudža – 41.3 milionu kubíků 2. září. Objednávka pro měřící stanici Sochranovka byla odmítnuta.Operátor plynovodního systému Ukrajiny vyhlásil vis major pro přijetí plynu přes Sochranovku, protože nemůže provádět operativní technologickou kontrolu kompresorové stanice Novopskov. Trasa přes Sochranovku zabezpečovala tranzit více než 30 milionů kubíků plynu denně.Ruský koncern má za to, že nejsou žádné důvody k vis major, stejně jako nejsou žádné překážky pro to, aby se práce pokračovala v dosavadním režimu.Evropský trhPlynovod Nord Stream byl zastaven na třídenní prevenční práce až do časného rána 3. září. Plynovod může přepravovat denně až 167 milionů kubíků plynu, jeho kapacita se ale snížila pětinásobně v souvislosti s porušením harmonogramu obsluhování zařízení výchozí stanice mořské magistrály – čerpací stanice Portovaja. Jsou v ní instalovány plynové turbíny společnosti Rolls-Royce, která postoupila svůj turbínový byznys Siemensu. Kvůli sankcím Kanady se z opravny společnosti Siemens Energy nevrátila včas do Ruska jedna turbína. Mezitím nastal čas pro generální opravy jiných turbín, a to jak kvůli vypršení doby provozu mezi dvěma opravami, tak i kvůli poruchám.Spotové ceny plynu v Evropě se zkorigovaly na 2316 USD za jeden tisíc kubíků, následovaly jim také kotace v Asii. Nejdražší zimní futures – lednový – na index JKM Platts (Japan Korea Marker; odráží spotovou tržní cenu nákladů dodávaných do Japonska, Jižní Koreje, Číny a Tchaj-wanu) se za uplynulých 24 hodin naopak zvýšil na 2182 USD.

