V Německu požadují demontáž Nord Streamu 2

V Německu požadují demontáž Nord Streamu 2

Německá politická strana FDP požaduje demontáž plynovodu Nord Stream 2, uvádí se v dokumentu přijatém na poradě v Brémách, na něhož se odvolává německá tisková... 02.09.2022, Sputnik Česká republika

„Jako svobodní demokraté požadujeme demontáž Nord Streamu 2 a také rychlý rozvoj konceptu právních, technických a ekologických záruk,“ cituje agentura část dokumentu.Agentura poznamenává, že liberálové chtějí co nejdříve zastavit veškeré nákupy surovin a energií z Ruska a Běloruska, do té míry, do jaké jim to dovolí vlastní ekonomické možnosti.

