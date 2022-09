https://cz.sputniknews.com/20220903/ve-velke-britanii-mohou-obcanum-zakazat-varit-jidlo-do-osmi-vecer-18604053.html

Ve Velké Británii mohou občanům zakázat vařit jídlo do osmi večer

Ve Velké Británii mohou obyvatelům zakázat vařit jídlo do osmi večer kvůli energetické krizi v zemi. Oznámil to 2. září deník The Daily Mail. 03.09.2022, Sputnik Česká republika

Bude zakázáno také použití trub, praček a myček nádobí v době 14 až 20 hodin.Kromě toho bude v zemi zkrácena provozní doba pubů, hospody se budou zavírat už v devět večer.25. srpna agentura Bloomberg oznámila, že energetická krize ve Velké Británii způsobí domácnostem větší škody, než světová ekonomická krize z roku 2008. Podle informace poradenské společnosti Baringa Partners se v zimě účty zvýší přibližně o 80% ve srovnání s říjnovými cenami.

