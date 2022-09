https://cz.sputniknews.com/20220904/media-britska-policie-se-pripravuje-na-rust-kriminality-kvuli-energeticke-krizi-18606979.html

Média: Britská policie se připravuje na růst kriminality kvůli energetické krizi

Média: Britská policie se připravuje na růst kriminality kvůli energetické krizi

Britská policie se obává růstu kriminality a nepokojů v zimě kvůli energetické krizi a připravuje akční plán pro případ vzniku mimořádných situací, píše list... 04.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-04T21:20+0200

2022-09-04T21:20+0200

2022-09-04T21:20+0200

svět

velká británie

policie

kriminalita

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1104/51/11045100_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0772865a182bf58e57dc7c3673b3af04.jpg

„Policie se připravuje na růst v letošní zimě kriminality, porušení veřejného pořádku a dokonce korupce ve vlastních řadách, proto chystá mimořádná opatření v boji s životní krizí,“ píše list a připomíná, že se v zimě mohou miliony britských rodin dostat do svízelné finanční situace.Podle dokumentu o státní strategii, který byl připraven v létě, a který redakce dostala k dispozici, se policie stále víc obává, že ekonomické otřesy a finanční nestabilita „mohou způsobit růst některých druhů zločinů.“ Jde zejména o „majetkové zločiny“: krádeže v obchodech, rabování, krádež aut, internetové podvody a vydírání.Očekává se, že v některých regionech budou děti více zataženy do gangů obchodníků s drogami, a že ženy padnou za oběť sexuálního vykořisťování.Jeden policejní náčelník má za to, že jeho oddělení již zaregistrovalo růst počtu některých zločinů, a v souvislosti s tím zaktivizovalo přípravy.V dokumentu se také praví, že „komplikovanějším a nepředvídatelným rizikem je eventuální nárůst občanských nepokojů v reakci na dlouhý a bolestivý ekonomický tlak.“Existují rovněž obavy, že kvůli růstu životních nákladů začnou policejní příslušníci brát úplatky, a že samotné povolání policisty bude pro občany méně atraktivní.

https://cz.sputniknews.com/20220904/peskov-promluvil-o-faktorech-ktere-rozhodnou-o-ceste-putina-na-summit-g20-18606603.html

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

velká británie, policie, kriminalita