Ve Francii podpořili bývalou kandidátku na prezidenta, která zkritizovala Kyjev

Ve Francii podpořili bývalou kandidátku na prezidenta, která zkritizovala Kyjev

Vůdce francouzské Strany Patriotů Florian Philippot podpořil bývalou kandidátku na prezidenta ve volbách roku 2007 Ségolène Royal, která předtím zpochybnila... 04.09.2022, Sputnik Česká republika

Philippot zveřejnil na Twitteru několik textů na podporu Royal.Položil otázku, jestli by se na francouzského exministra zahraničí Dominiquea de Villepina stěžovali za to, že odsoudil „americkou propagandu a lež“ v roce 2003, když vystoupil proti válce v Iráku.Ségolène Royal odsoudila v televizi BFM 1. září „propagandu války přes strach“ ze strany Volodymyra Zelenského. Učinila předpoklad, že provokace v Buči a informace o údajném ostřelování porodnice v Mariupolu byly vymyšleny za účelem zastavení mírového procesu. Politička poukázala na to, že Zelenskyj neposkytl důkazy leteckého útoku na porodnici. Co se týče provokace v Buči, navrhla „podívat se na výpovědi.“List Libération v sobotu napsal, že sdružení Stand With Ukraine hodlá žalovat Ségolène Royal kvůli jejím výrokům.

