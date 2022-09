https://cz.sputniknews.com/20220905/vitaskova-evropa-predvadi-ekonomicke-harakiri-v-primem-prenosu-bude-mit-rf-zajem-o-obnovu-smluv-18610767.html

Vitásková: Evropa předvádí ekonomické harakiri v přímém přenosu. Bude mít RF zájem o obnovu smluv?

Srpnový summit ministrů zahraničí EU vyústil k zastavení zjednodušeného režimu vydávání víz pro Rusy. Politiky označený kompromis podle zakladatelky Institutu... 05.09.2022, Sputnik Česká republika

V České republice se vydávání víz pro Rusy zastavilo již koncem února. Z pohledu evropského práva je omezení cestování osob určité národnosti zákonným krokem?Alena Vitásková: Nejen z evropského, ale i z mezinárodního práva se jedná o bezprecedentní krok. Je mi líto, že takové praktiky začaly používat demokratické země. Ať již je důvod zastavení vydávání víz jakýkoliv, není možné uvalit kolektivní vinu na národ, na jeho občany. Tak se chovali například nacisté k Židům. Bohužel i v dnešní společnosti se objevuje tolerance k nacistické ideologii.Země s těmito postoji se dostávají na okraj demokratických, morálních a kulturních hodnot světového společenství.Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjarto po jednání ministrů 31. srpna řekl, že evropské státy se nedohodly na celounijním zákazu vydávaní víz pro Rusy, ale EU většinou hlasů rozhodla o zastavení dohody s Ruskou federací o zjednodušeném vízového režimu. Tento režim umožňoval Rusům získávat evropská víza rychleji (do 10 pracovních dnů) a levněji (35 eur místo 80 eur). Jak nově přijaté opatření ovlivní pohostinství a celkovou společenskou náladu v Evropě?Tlak vyvolává protitlak. To neplatí jen ve fyzice, ale i v politice, v mezinárodních vztazích nevyjímaje. Pokud většina zemí EU se rozhodla o zrušení dohody s Ruskem o zjednodušeném vízovém režimu, tak je to další krok k prohlubování rozkolu mezi EU a Ruskem. Není to snaha o diplomatické řešení konfliktu, ale svědčí o opaku.Nutíme ruské občany, aby hledali jiná místa ve světě, kam budou moci cestovat, kde budou utrácet peníze o svých dovolených. Finančně to poškodí turistický byznys v Evropě. Bude rovněž narušena obchodní spolupráce, kterou si budou muset Rusové najít jinde.Je zřetelné, že si cestu nacházejí v prohloubení spolupráce se státy soustředěné v BRICS (pozn. společné hospodářské uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny, Jihoafrické republiky). Tyto lidnaté země s velkým potenciálem růstu HDP velmi brzy předčí evropskou ekonomiku skomírající na nedostatku surovin a energetických zdrojích. Podívejme se na vývoj v afrických zemích. Mnohé země odchází od swiftu, prohlubují spolupráci s Čínou a Ruskem.Prosazovaná ideologie globalistů ztrácí na světovém významu. Dochází k přeskupení sil ve světě, ve kterém již nebude lídrem jedna země.Evropa si sama svými kroky buduje silného ekonomického nepřítele. Evropa předvádí ekonomické harakiri v přímém přenosu. A jak všichni víme – harakiri končí smrtí. My sami nutíme Rusko, aby omezením vývozu energetických zdrojů (plynu, ropy) budovalo ve velkém zpracování nejen ropy, ale i zemního plynu. Krakovací technologie budou z těchto zdrojů vyrábět například hnojiva, benzín atd. Podpoří to výrobu v zemědělství, chov dobytka, zpracovatelský průmysl, zaměstnanost.S ohledem na tento krok lze očekávat i oficiální zákaz přijetí ruských studentů do evropských univerzit a také izolaci ruských vědců ze všech společných průzkumů?Tyto kroky jsou ku škodě všech. Světová spolupráce v oblasti vědy a výzkumu je přínosem pro lidstvo jako celek. Omezení spolupráce a možnosti studia v zahraničí vytváří blokaci do budoucna. Zásadně zhoršíme komunikaci a spolupráci pro nástupnické generace.Věřím, že se jedná o úlet nezodpovědných politiků, nikoliv o trvalý stav, který nepřináší nikomu výhodu.Zákazem vstupu na území EU vysílají státy jasný signál pro občany Ruska. Lze říci, že tímto krokem ukotvují princip kolektivní viny na aktuálním konfliktu na Ukrajině?Princip kolektivní viny národa je neakceptovatelný. Takto uplatňovali vinu nacisté na národech, dle jejich názoru na podřadných rasách. Byla to předzvěst předsudečné nenávisti ještě před rozpoutáním druhé světové války. Plíživě se šířila nenávist, která vyústila k vražednému běsnění a páchání těch největších zvěrstev. Rasová nenávist přerostla v druhou světovou válku, páchání genocidy na národech.Pokud by byl tento zákaz vstupu na území EU vnímán ze strany občanů Ruska, jak uvádíte v otázce, jako kolektivní vina, tak jsme vybudovali příkopy, které mohou rozdělit národy na další desítky let. Opravdu takto smýšlí mírumilovní občané zemí, jejichž politici se snaží tyto příkopy vykopat? Já jsem přesvědčena, že tomu tak není.Tyto kroky by byly za hranou jakéhokoliv pojetí aktuálního konfliktu na Ukrajině. Vzpomenu Alej Andělů u Donbasu. Proč tak málo Evropanů o tom ví? Proč nepláčou nad mrtvými dětmi? Proč nebrání dalšímu krveprolití? Mír je nejvyšší hodnota. Mír se nebuduje podporováním konfliktů, ale hledáním řešení, aby takové konflikty nevznikaly.Jakou dáváte prognózu pro vývoj či možné zrušení tohoto opatření vůči ruským občanům po ukončení konfliktu na Ukrajině?Pokud dojde k ukončení konfliktu na Ukrajině v dohledné době tak určitou vizi na zlepšení stávající situace vidím. Bude k tomu ale nutné vyměnit řadu politiků nejen u nás, ale i v zahraničí. Je nutné, aby konflikt urovnali zkušení diplomaté, lidé morálně, osobnostně silní, odvážní. Toužící po mírovém životě, vzájemné toleranci a respektu ostatních národů a států.Pokud bude konflikt přerůstat v dlouhodobý, o to bude náprava těžší. Evropa se bude propadat do ekonomického kolapsu, způsobeného nedostatkem surovin, energetických zdrojů, potravin. Zatím co se Evropa zmítá v sankcích, kdy poškozuje sama sebe, tak USA a Rusko uzavírají řadu významných kontraktů. Po dlouhodobém konfliktu zůstane (při stávajícím chování) Evropa bezvýznamným zuboženým kontinentem.Zůstává otázkou, zda budou poté Rusové stát o obnovu smluv o zjednodušeném vízovém režimu. Každá smlouva musí mít minimálně dvě strany.

