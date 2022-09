https://cz.sputniknews.com/20220906/gazprom-a-cnpc-podepsaly-dohody-o-dodavkach-plynu-za-rubly-a-jany-18612973.html

Gazprom a CNPC podepsaly dohody o dodávkách plynu za rubly a jüany

Gazprom a CNPC podepsaly dohody o dodávkách plynu za rubly a jüany

Gazprom a CNPC podepsaly dohody o převodu plateb za dodávky plynu do Číny v národních měnách, sdělila ruská státní korporace. 06.09.2022, Sputnik Česká republika

„Byly podepsány dodatečné dohody k dlouhodobé smlouvě o nákupu a prodeji plynu po východní trase - plynovodu Síla Sibiře. Zejména došlo k přechodu na provádění plateb za dodávky plynu do Číny v národních měnách těchto zemí - rublech a jüanech,“ uvedla společnost ve zprávě uveřejněné na Telegramu.Podle generálního ředitele Gazpromu Alexeje Millera je nový mechanismus výhodný pro obě strany.První dodávky plynu do Číny – prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře – začaly na konci roku 2019 a v roce 2020 činily 4,1 miliardy metrů krychlových a následující rok vzrostly dvaapůlkrát. Strany očekávají, že do roku 2025 dosáhnou projektované roční kapacity 38 miliard metrů krychlových.Začátkem února 2022 Gazprom podepsal druhou dlouhodobou smlouvu s CNPC na export přes Dálný východ. Celkový objem dodávek podle této smlouvy vzroste na 48 miliard metrů krychlových ročně. S přihlédnutím k plynovodu Síla Sibiře-2 a jeho pokračování přes Mongolsko – plynovodu Sojuz Vostok – lze export plynu do Číny navýšit o dalších 50 miliard metrů krychlových ročně.

