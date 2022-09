https://cz.sputniknews.com/20220906/lavrov-rf-se-obrati-na-eu-s-otazkami-pokud-se-borrellova-slova-o-fasistickem-rusku-potvrdi-18613159.html

Lavrov: RF se obrátí na EU s otázkami, pokud se Borrellova slova o „fašistickém Rusku“ potvrdí

Pokud se potvrdí, že se šéf evropské diplomacie Josep Borrell dopustil vyjádření o „fašistickém Rusku“, nastane otázka, jak vést jednání s ním a se zástupcem... 06.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-06T19:06+0200

2022-09-06T19:06+0200

2022-09-06T19:06+0200

svět

sergej lavrov

josep borrell

rusko

evropská unie (eu)

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/13166491_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_e53b81cbc0719c5d5c1cdcb46f34e4ea.jpg

Šéf evropské diplomacie Josep Borrell v pondělí vystoupil na meziparlamentní konferenci v Praze, která byla věnována zahraničněpolitickým a bezpečnostním otázkám. Během odpovídání na otázky poslanců přešel do své rodné španělštiny s vysvětlením, že tak přesněji a rychleji odpoví na větší počet otázek. Překlad do angličtiny zajišťovala česká strana, Borrellův hlas byl tímto překladem ve vysílání překrýván. Estonský poslanec v průběhu zasedání položil otázku, během níž použil frázi „fašistické Rusko“. Borrell ve své odpovědi citoval otázku a zmínil stejný výraz. Tlumočnice přitom nezdůraznila, že jde o citát, a uvedla to jako Borrellův výrok. Podle jeho slov „pokud se potvrdí to, co bylo sděleno ve všech světových médiích, pak samozřejmě vzniknou velmi velké otázky, jak s těmito lidmi dále jednat“.

rusko

