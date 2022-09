https://cz.sputniknews.com/20220906/stepan-garanci-svobody-cr-a-bezpecnosti-dodavek-plynu-je-smlouva-s-rf-nikoliv-prekup-od-srn-18614341.html

Štěpán: Garancí svobody ČR a bezpečnosti dodávek plynu je smlouva s RF, nikoliv překup od SRN

Dosavadní návrhy vlády na zmírnění cen energií českému hospodářství spíše škodí, usoudil energetický expert Vladimír Štěpán. V rozhovoru pro Sputnik vyjmenoval... 06.09.2022, Sputnik Česká republika

Opatření vlády, vyvlastnění ČEZu, německá burza a trh s povolenkamiČeská republika jakožto předseda Evropské komise svolává mimořádné setkání ministrů pro energetiku 9. září, kde bude prosazovat zastropování cen plynu na výrobu elektřiny. Chce to řešit oddělením cen elektřiny od plynu. Je to z ekonomického a tržního pohledu proveditelné a od čeho se bude cena elektřiny odvíjet? Co by zastropování cen znamenalo pro státní rozpočet České republiky?Vladimír Štěpán: Je to nejhorší možné řešení. Koupíme draze plyn na burze, levně ho prodáme třeba ČEZ do PPC Počerady a ten vyrobenou elektřinu levně prodá do Německa. Rozdíl ceny plynu na burze a prodejní ceny pro ČEZ zaplatí odběratelé v ČR. To nemá logiku, je to selhání vlády.Pan ministr energetiky Josef Síkela prohlásil, že „trh přestal fungovat, protože zamrzl“. O selhání trhu hovoří i další ekonomové. Je podle Vás toto tvrzení správné a proč?Trh přestal fungovat, burzy na plyn i elektřinu mohou dokonce ukončit činnost, protože budou chybět nabídky dodavatelů na burzu. Na burze chybí ruský plyn. V ČR nyní odběratelé nemohou sehnat dodavatele, ti se bojí rizika výkyvu nákupních cen. Trh opravdu zamrzl.Začátkem týdne pan premiér Petr Fiala informoval o jednání s vedením ČEZu ohledně transformace společnosti. Pravděpodobně se probíral odkup podílu minoritních investorů státem. V čem prospěje energetice a hospodářství zpětné vyvlastnění státem akcií ČEZu? V jakém časovém horizontu bude příznivý efekt tohoto odkupu vidět?Vyvlastnění minoritních akcionářů, aby bylo možné snížit ceny elektřiny, neprospěje nikomu. K žádnému snížení cen elektřiny nedojde. ČEZ je už nyní „černá skříňka”, ve které mizí peníze, po zestátnění už nebude možná jakákoliv kontrola hospodaření. Řešení nadměrného zisku ČEZ leží zcela jinde. Musíme zdanit nadměrné zisky ČEZ z výroby elektřiny v jaderných elektrárnách.Řada politiků často vyčítá ČR skutečnost, že je schopná svou elektřinu samostatně vyrobit, ale prodává ji na německou burzu a zpět odkupuje za výrazně vyšší ceny. Je technicky možné burzovní systém opustit a jaké náklady pro výrobce energií z toho plynou?Ano, je to nezodpovědné. ČEZ prodává na zahraniční burzu elektřinu za 90 eur a zpět ji kupuje za 500 - 600 eur pro své odběratele. Technicky lze realizovat vývoz jen 15 % vyrobené elektřiny, ale obchodně, tj. na papíře, vyveze ČEZ daleko více, a ještě stát poskytne společnosti ČEZ dotaci na vývoz elektřiny, když je jasné, že elektřina bude při přerušení dodávek plynu v ČR chybět. Proto chceme v ČR odvolat vládu.HDP České republiky v roce 2021 byl z 28,3 % tvořen průmyslem, který navazuje na systém povolenek, jejichž cena se za minulý rok ztrojnásobila. Může podle Vašeho názoru českému průmyslu pomoct opuštění systému obchodování s emisními povolenkami ETC?Povolenky by měly být zrušeny minimálně na dobu krize. Nemohu jako EU podporovat neekologické uhlí, a pak za jeho využívání platit penále. Navíc, v roce 2030 mají 95 % plateb za povolenky v EU zaplatit tři státy, Polsko, ČR a Bulharsko. ČR bojuje za zrušení povolenek nedostatečně.Strategie řešení energetické krizeČeské vládě je vyčítána údajná absence systémového řešení aktuální energetické krize. V Salonu Týdeník Echo jste poznamenal, že ČR nyní prochází to, co měla prožívat deset let a „Green Deal není schopna unést“. Jak by se měly transformovat cíle zelené ekonomiky, aby nebyly ničivými pro české průmyslové hospodářství?Vláda neřeší příčiny energetické krize, jakákoliv domluva nezávislých odborníků s ní není možná, i když je ČR postižená krizí nejvíce v EU. Proto byla svolána na 3. 9. 2022 do Prahy manifestace, potřebujeme pomoc lidí, abychom snížili ceny elektřiny, plynu, ale i ropy a jejích produktů. A tady už je vidět, jak hluboké jsou důsledky energetické krize a jaké nástroje používá vláda Petra Fialy proti svým lidem. Předně, demonstrace se nezúčastnilo 50 až 70 tis. lidí, jak tvrdí vládní zdroje, ale 100 až 150 tis. lidí, jak bylo zjištěno s pomocí dronů. Václavské náměstí skandovalo jednotně „Pryč s vládou Petra Fialy”, statisíce lidí sledovalo demonstrace doma. Byla to největší demonstrace od listopadu 1989. Petr Fiala uvedl, že ji organizovali proruské živly a extremisté.Byl jsem tam první řečník a měl jsem za úkol nastínit řešení energetické krize. U elektřiny jsem uvedl uvalení speciální daně z výroby elektřiny z jaderných elektráren, kterou se během měsíce dá snížit cena elektřiny na třetinu. A následně zavést regulaci cen elektřiny dle Zákona o cenách. U ropy dosáhnout, aby se ceny benzínu v ČR snížily na úroveň Polska, tj. minimálně o 10 korun na litr. Když je společným vlastníkem v obou státech PKN Orlen, neměl by to být problém. Nebo zdanit nadměrné zisky PKN. U plynu nevidím důvod, aby ceny plynu pro domácnost byly v ČR dvakrát vyšší než v SR, opět od stejného obchodníka. Řekl jsem, že musíme přestat kupovat plyn na burze, a máme zahájit jednání s Gazpromem, že chci pověření od vlády ČR, bych tu smlouvu projednal, protože jsem ji uzavřel už za tři státy EU. Je to obráceně, než tvrdí vláda, právě smlouva s Ruskem je garancí svobody ČR a bezpečnosti dodávek plynu, ne dodávky ruského plynu přes německé a další překupníky za vícenásobnou cenu než z Ruska. Reakcí byl obrovský aplaus účastníků mítinku. Beru to jako pověření k jednání. Myslím, že my zastupujeme na otevřeném trhu odběratele ČR, ne vláda Petra Fialy. My můžeme uzavřít smlouvy na dodávky plynu a nemusíme se ptát žádné vlády, to nám umožňují pravidla trhu vydané EU. Vláda Petra Fialy má podporu 10 až 15 % obyvatel ČR, my 80 %. Dokážeme to na další protivládní demonstraci 28. 9. 2022, která se bude konat ve velkých městech v ČR.Pokud jsem za toto označován za proruského agenta, tak jsem na to pyšný. Možná by si mohli členové vlády přečíst knihu Vojna a mír od Tolstého, aby pochopili, že v ruském národě je lidskost zakořeněna a že Rusko je a bylo součástí Evropy. Zejména ministryně Černochová, která už měla být dávno odvolána z funkce, stydí se za ni drtivá většina národa, o tom jsem přesvědčen. Tím nechci říci, že jsem obhájce války, míru by mělo být dosaženo co nejdříve. Politik nejsem, ale vládní propagandou se nenechám zastrašit, odposlechy mé osoby jsou realizovány dlouhodobě, provládní média moje články neotiskují. Pokud poskytnu rozhovory do nezávislých médií, sledují je statisíce lidí, diskusi na ČT sotva desítky tisíc lidí. Byl jsem informován, že v této době téměř každý člověk v ČR ví, kdo jsem a o co mi jde. Stejně jako u mých kolegů. Nejsem prozápadní, ani proruský, jsem pročeský vlastenec jako všichni ti, kteří byli na pódiu. Vlastence z nás udělala loutková vláda Petra Fialy, nejsme nacionalisté. A s částí současné vlády jsme schopni se dohodnout, nejsme konfliktní. S Gazpromem jsem se vždy dohodl na smlouvě a z ruské strany byla smlouva dodržována. Proto jsem chtěl do Ruska zajet už v lednu 2022 s pověřením vlády. Bylo mi jasné, jak jsou ceny na burzách manipulovány v neprospěch odběratelů ČR. Gazprom ani Putin nejsou příčinou vysokých cen energií v ČR, nebudeme už lhát, to říkám veřejně, a lidé s tím souhlasí. Už nás nezastraší. Vláda by se měla také obhájit proti mému zjištění, že důsledkem nejvyšších cen elektřiny a brzy i plynu v EU pro odběratele v ČR, jakož i nejvyšší inflace v EU a zřejmě i chystané daně z tržní ceny nemovitostí má být to, že lidé přijdou o miliony domů, protože ty ceny a daně nezaplatí. Předání klíčů od domů obyvatel ČR zahraničním vlastníkům by nemělo být cílem vlády ČR, i když je tak proevropská. Jasným důkazem pro výše uvedené tvrzení je to, že ČEZ má nejnižší náklady na výrobu elektřiny v EU, ale vláda z nich vyrobila nejvyšší ceny elektřiny v EU. Vláda také odmítla koupit zásobníky plynu, tím ohrozila bezpečnost dodávek plynu na tuto zimu.Vláda Petra Fialy nemá právo pokračovat, musí okamžitě skončit, přivedla ČR na okraj ekonomické i ekologické katastrofy. Na podiu byli i odborníci na zemědělství, vodní hospodářství, ekonomiku, kteří jsou schopni vrátit ČR mezi vyspělé a demokratické státy. Cenzura, odposlechy a šíření dezinformací vládními médii už také musí skončit.Výše uvedené vyjádření je moje první v životě na podobné problémy, ale považoval jsem ho za nutné zveřejnit, když tedy jsem proruský špion a extremista. Zda je to pravda, nechávám na čtenářích.

