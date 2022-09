https://cz.sputniknews.com/20220906/tusk-predpovedel-brzke-zavreni-nejlepsich-polskych-zavodu-kvuli-cenam-plynu-18611465.html

Tusk předpověděl brzké zavření nejlepších polských závodů kvůli cenám plynu

Tusk předpověděl brzké zavření nejlepších polských závodů kvůli cenám plynu

Bývalý předseda Evropské rady a bývalý polský premiér Donald Tusk má za to, že se v zimě mohou být v zemi zavřeny desítky závodů kvůli růstu cen plynu. 06.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-06T09:16+0200

2022-09-06T09:16+0200

2022-09-06T09:16+0200

svět

polsko

donald tusk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/13300844_0:155:3012:1849_1920x0_80_0_0_538bf9922e07c767240023df3599b803.jpg

„Tato smyčka (zvyšování cen plynu) se utahuje tak těsně, že v lednu a v únoru se zhroutí desítky, a možná i stovky nejlepších polských závodů,“ cituje Tuska polský portál Polsat News.Bývalý polský premiér podotkl, že dostává od občanů země a společností žádosti o podniknutí opatření za této situace s cenami plynu.Podle slov Tuska nabízí PGNiG ceny třikrát větší, než v Německu, Francii nebo Španělsku.Kvůli rekordním cenám plynu v Polsku už pozastavily svou činnost dvě velké společnosti na výrobu hnojiv. 23. srpna společnost ANWIL, která patří do největšího polského energetického koncernu Orlen, oznámila, že pozastavila výrobu dusíkatých hnojiv. Ve společnosti poukázali na to, že zemní plyn je hlavní surovinou na výrobu dusíkatých hnojiv.Téhož dne polská společnost na výrobu hnojiv Grupa Azoty pozastavila výrobu dusíkatých hnojiv, kaprolaktamu a polyamidu 6. Pokračuje přitom ve výrobě katalyzátorů, polyamidových obalů, huminových kyselin, termoplastického škrobu a koncentrované kyseliny dusičné.Polsko se rozhodlo koncem března zcela odmítnout dodávky uhlí z Ruska. To značně ovlivnilo přístupnost uhlí na trhu a jeho cenu. Cena jedné tuny uhlí od soukromých dodavatelů dosahuje nyní až 3 tisíců zlatých (kolem 640 USD). A v květnu se rozhodlo Polsko vzdát se před termínem dodávek zemního plynu z Ruska.Prezident RF Vladimir Putin ještě v dubnu prohlásil, že odmítnutí řadou západních zemí normální spolupráce s Ruskem a také části ruských energetických zdrojů už způsobilo západním zemím škodu. Všude rostou ceny, a inflace je velmi vysoká. Podle jeho slov, pro tyto země má inflace naprosto bezprecedentní ráz.

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

polsko, donald tusk