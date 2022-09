https://cz.sputniknews.com/20220906/zaverecna-zprava-mise-maae-ani-jednou-nezminuje-ostrelovani-zaporozske-je-ukrajinskymi-ozbrojenci-18614138.html

Závěrečná zpráva mise MAAE ani jednou nezmiňuje ostřelování Záporožské JE ukrajinskými ozbrojenci

Dnes MAAE uveřejnila 52stránkovou zprávu, v níž podrobně představila výsledky své mise v Záporožské JE. Ve výsledcích prozkoumání elektrárny odborníci podrobně... 06.09.2022

Organizace především zaznamenala celou řadu poškození v Záporožské JE, a to i na budovách pro skladování jaderného paliva a odpadu, a vyzvala k prevenci ostřelování elektrárny z důvodu ohrožení její fyzické integrity, jejíž porušení by mohlo vést k riziku „jaderného incidentu“. Odborníci také konstatovali nutnost vytvoření „dohody všech stran o vytvoření ochranného pásma kolem ZJE, aby nedocházelo k jejímu poškození“.V dokumentu však není ani jedna zmínka o ostřelování elektrárny ukrajinskou stranou, které mimochodem nepřestalo ani v době, kdy delegace elektrárnu navštívila, a to nemluvě o pokusu ukrajinských diverzantů zmocnit se jaderné elektrárny. Experty v čele s Rafaelem Grossim nepřesvědčily ani důkazy o ostřelování, předložené ruskou stranou, mezi nimiž byl i jeden z granátů Ozbrojených sil Ukrajiny, který zasáhl pohonnou jednotku elektrárny.Zpráva přitom opakovaně zmiňuje apely ukrajinské strany na adresu organizace – zejména informace o údajném umístění ruské vojenské techniky ve strojovně prvního energetického bloku ZJE, které odborníci ve své zprávě ani nepotvrdili, ani nevyvrátili. Je třeba poznamenat, že ruská strana také opakovaně apelovala na MAAE s výzvou k návštěvě Záporožské JE a hlásila pravidelné útoky na elektrárnu ze strany Ozbrojených sil Ukrajiny, nicméně všechny tyto výzvy byly ve zprávě ignorovány.

