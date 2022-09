https://cz.sputniknews.com/20220907/bulharska-media-oznacovat-demonstranty-v-cr-za-komunisty-a-fasisty-je-kretenismus-18618824.html

Bulharská média: Označovat demonstranty v ČR za komunisty a fašisty je kretenismus

Bulharská média: Označovat demonstranty v ČR za komunisty a fašisty je kretenismus

Češi vůbec nezapomněli na Pražské jaro – naopak chtějí nové, myslí si Viktoria Georgijeva, autorka bulharských novin Trud. Okomentovala tak referování o... 07.09.2022, Sputnik Česká republika

Konkrétně jde o zpravodajský portál „Dněvnik“, který uveřejnil článek s názvem „Tisíce komunistů a příznivců krajní pravice demonstrovaly v Praze na podporu ruského plynu a proti NATO a EU“. Bulharská média by podle Georgijevové měla být nestrannější a neřídit se argumenty českého premiéra Petra Fialy, který se domnívá, že demonstraci organizovali „proruští lidé, kteří mají extremistické postoje, jejichž zájmy jsou v rozporu se zájmy České republiky“. Autorka připomněla proces dekomunizace v České republice a vyjádřila kategorický nesouhlas s tím, že účastníky protestů lze označovat za „komunisty a fašisty“, jak to podle ní učinila bulharská neoliberální média. Vyjádřila také přesvědčení, že demonstrantů nebylo 70 tisíc, ale mnohem více. Upozornila také na to, že Česká republika patří k zemím, které Ukrajinu podporují nejsilněji, a „lásku vůči Rusku nebo Putinovi“ jí určitě nelze vytknout. Nespokojenost občanů nemohla být způsobena ani vnějšími silami, ani Putinovou „dlouhou rukou“, domnívá se novinářka. O skutečném organizátorovi demonstrace Ladislavu Vrbelovi se přitom z nějakého důvodu nic neříká, poznamenala autorka. „Vrbel nejenže nemá žádný kontakt s politikou, on dokonce opakovaně psal, že Rusko napadlo Ukrajinu, takže je těžké ho označovat za apologeta Putina. <...> Vrbel pouze varoval před tím, že propaganda moderních neoliberálních apologetů se nijak neliší od „šílené propagandy komunistické strany – ,Se Sovětským svazem napořád’, to je jeho přesná citace. Zní jako rusofil?“ zeptala se autorka.

