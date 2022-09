https://cz.sputniknews.com/20220907/cr-bude-chtit-vyjmout-z-patecni-rady-eu-mozne-zastropovani-cen-plynu-z-ruska-18615253.html

ČR bude chtít vyjmout z páteční Rady EU možné zastropování cen plynu z Ruska

ČR bude chtít vyjmout z páteční Rady EU možné zastropování cen plynu z Ruska

Česká republika se pokusí vyjmout otázku možného zastropování cen plynu z Ruska z programu pátečního jednání ministrů zemí EU odpovědných za energetiku. Na... 07.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-07T10:27+0200

2022-09-07T10:27+0200

2022-09-07T10:54+0200

česko

jozef síkela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/18615503_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_a08a50dacc4b706f6c19276ff9f01c68.jpg

„Česká republika se pokusí vyjmout otázku možného zastropování cen plynu z Ruska z programu pátečního jednání ministrů zemí EU odpovědných za energetiku,“ řekl Síkela.Podle něj jde spíše o politický nástroj, nikoliv o řešení současné energetické krize v Evropě.V pátek chce ministr jednat například o oddělení cen elektřiny a plynu, daňových změnách pro výrobce a distributory energií nebo o emisních povolenkách.Brusel vypracovává opatření na snížení cen energetických nosičů, která projednají představitelé členských zemí EU 7. září v předvečer mimořádné schůzky ministrů energetiky členských zemí unie 9. září.6. září evropské byro amerického portálu Politico oznámilo, že EU hodlá omezit cenu plynu z Ruska na 50 eur za megawatthodinu.3. září se konal na Václavském náměstí v Praze mítink, jehož účastníci požádali o demisi vlády Petra Fialy. Kabinet ministrů má vinu na energetické krizi, která otřásla zemí, a také na rostoucí úrovni inflace, prohlásili účastníci mítinku.Cena modrého paliva se prudce zvýšila na pozadí zastavení hlavní trasy exportu plynu z Ruska do Evropy – plynovodu Nord Stream. Došlo k tomu večer 2. září, kdy oznámila společnost pozastavení fungování plynovodu na neurčitou dobu, až do odstranění poruchy jediné fungující turbíny.Den na to bylo oznámeno, že společnost Siemens se oprav účastní, nemá ale kde opravovat turbíny pro plynovod.Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov označil tuto situaci za krizovou.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

jozef síkela