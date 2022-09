https://cz.sputniknews.com/20220907/premier-podleha-populismu-eu-spoluorganizator-protestu-reagoval-na-slova-o-proruske-demonstraci-18618001.html

Premiér podléhá populismu EU. Spoluorganizátor protestu reagoval na slova o „proruské“ demonstraci

2022-09-07T21:16+0200

Akce pod názvem Česko na 1. místě sjednotila početnou skupinu politických hnutí (zejména Trikoloru, SPD, dokonce i KSČM) a nezávislých odborníků a veřejnosti, nespokojených s měnící se strategií vlády vůči energetické krizi, a vyslovující obavy z nepříznivého vývoje ekonomické situace v zemi.Spoluorganizátor akce Ladislav Vrabel uvedl, že hlavním požadavkem akce bylo zavedení dočasné vlády odborníků a vypsání předčasných voleb. „Pokud vláda demisi nepodá do 25. září, tak na demonstraci 28. září ohlásíme nátlakové prostředky,“ citoval Vrabelova slova portál iDnes. Kromě zmírnění dopadů energetické krize se hovořilo o cenové tvorbě nákupu elektřiny, zajištění přímých dodávek plynu od dodavatelů, zejména od Ruska, o soběstačnosti místního průmyslu a vojenské neutralitě.Demonstrace zastoupená uznávanou odbornou veřejností, které se zúčastnili občané z celé České republiky oficiálním počtem 70 tisíc lidí, získala trpké hodnocení pana premiéra Petra Fialy a jeho kabinetu. Předseda vlády označil organizátory protestu za síly, které „se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům České republiky”. Na svém postoji Fiala trval a zmíněné organizátory později označil za příslušníky ruské páté kolony.Podle názoru spoluorganizátora a účastníka demonstrace Jakuba Olbeta, předsedy hnutí Pes, vyjádření pana Fialy nebylo nejšťastnějším. Zdůvodnil to také napjatými emocemi politika. „Pan premiér podléhá populistickému tlaku EU. V tomto případě však došlo ještě k jednomu aspektu, a tím jsou emoce. Neustál tolik lidí proti své osobě a bohužel mu na chvíli spadla jeho profesionální maska a vykouklo ukřivděné já,“ řekl v komentáři pro Sputnik.Dle slov Olberta souvisí premiérova reakce i s dlouhodobou kampaní proti Rusku a všem, kteří Rusko neodsuzují. K obvinění ze strany předsedy vlády z proruské orientace organizátorů protestu poznamenal, že podle něho „je to hloupé vyjádření chlapa bez zdravého sebevědomí“.Protesty budou dále pokračovat koncem září. Podle slov Ladislava Vrabela současně probíhá jednání s odbory, podnikateli a zemědělci. Na nebezpečně velký potenciál nespokojenosti občanů upozorňoval ve svém srpnovém proslovu k poslancům Sněmovny ministr spravedlnosti Pavel Blažek. „Pokud se nevyřeší krize v energetice, tak je ohrožen politický systém této země. Pokud se nenajde celoevropské řešení, tak je dokonce ohrožena Evropská unie jako taková,“ varoval ministr.Vzhledem k tomu, že premiér Fiala a ministr průmyslu a obchodu Síkela zdůrazňují nutnost společného celoevropského postupu, lze očekávat, že klíčové body na vyřešení energetické krize zazní na pátečním mimořádném setkání evropských ministrů v Bruselu. Podle tuzemských politiků bude evropská strategie doplněná opatřeními českých expertů. Nyní tři nadnárodní poradenské společnosti, jmenovitě Ernst & Young, KMPG a McKinsey, připravují analýzu možností regulace cen energií pro vládní koordinační skupinu.Green Deal nade vše?Souběžně s potýkáním se s cenami energií Česká republika a EU pokračují v agendě Zeleného údělu. 26. září proběhne v Praze Green Deal summit, kterého se kromě ministra Síkely a ředitele ČEZu Beneše zúčastní místopředseda Evropské komise Franc Timmermans. Cílem je koordinace agendy a společného postupu zeleného hospodářství v Česku.Na sobotní protest z minulého týdne bude navazovat demonstrace za Důstojný život v ČR. Proběhne podle plánu 28. 9. na Staroměstském náměstí v Praze. Předseda hnutí PES uvedl, že cíle jsou vesměs shodné s demonstrací předchozí. „Zastavení zdražování a inflace, což tato vláda nedokázala. Jak to bude a kam budou směřovat naše další kroky, je otázkou dalších jednání, která v současnosti probíhají se všemi opozičními stranami (vyjma KSČM, ANO a ČSSD),“ naznačil Jakub Olbert.

