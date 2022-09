https://cz.sputniknews.com/20220907/putin-o-situaci-sukrajinskym-obilim-evropa-se-chova-i-nadale-jako-kolonizator-18615760.html

Putin o situaci s ukrajinským obilím: Evropa se chová i nadále jako kolonizátor

Putin o situaci s ukrajinským obilím: Evropa se chová i nadále jako kolonizátor

Evropské země jednají i nadále jako kolonizátoři, a znovu klamou rozvojové země, prohlásil na plenárním zasedání Východního ekonomického fóra prezident RF... 07.09.2022, Sputnik Česká republika

Ve svém projevu Putin oznámil, že skoro všechno obilí odvezené z ukrajinského území bylo posláno nikoli do rozvojových zemí, ale do EU.Ve světě může dojít k nebývalé humanitární katastrofě kvůli tomu, že Západ vyváží většinu ukrajinského obilí do vlastních zemí, a nikoli do afrických zemí, které trpí nouzi, možná by bylo třeba projednat s Tureckem omezení po této trase, prohlásil ruský prezident.Prohlásil, že bude uvažovat o tom, jak omezit směry vývozu obilí a jiných potravin po této trase, a bude určitě o tom hovořit s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.Východní ekonomické fórum probíhá 5. až 8. září na území kampusu Dálněvýchodní federální univerzity na Ruském ostrově ve Vladivostoku. Sputnik je generálním informačním partnerem fóra.

