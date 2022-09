https://cz.sputniknews.com/20220907/ukrajinska-vojska-provedla-masivni-utoky-na-energodar-18617859.html

Ukrajinská vojska provedla masivní útoky na Energodar

Člen vojensko-civilní správy Vladimir Rogov informoval o masivním ostřelování Energodaru ukrajinskými jednotkami. 07.09.2022, Sputnik Česká republika

Energodar byl vystaven masivnímu ostřelování ze strany ukrajinských vojsk, město je dočasně bez elektrické energie, uvedl na svém telegramovém kanálu Vladimir Rogov, člen hlavní rady správy Záporožské oblasti.Podle Rogova se kapacita šestého energetického bloku Záporožské jaderné elektrárny snížila na 135-140 MWt. Informace o zraněných lidech se upřesňují.Předtím ve středu ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Ozbrojené síly Ukrajiny během dne třikrát zaútočily na Energodar a vypálily 16 granátů. Po zásahu do trafostanice se město ocitlo bez elektrické energie, ruské dělostřelectvo v reakci na to potlačilo nepřátelskou palebnou sílu.Minulý útok ukrajinských vojsk způsobil únik mazutu do kanálu pro zásobování vodou Záporožské jaderné elektrárny. Jak zdůraznilo vedení města, ukrajinská armáda útočí na území elektrárny, nehledě na to, že se tam nacházejí experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii.Delegace MAAE navštívila jadernou elektrárnu minulý týden. Podle slov Rafaela Grossiho, generálního ředitele agentury, budou se tam dva členové mise nacházet tak dlouho, jak to bude nutné. Organizace také vydala závěrečnou zprávu požadující ukončení ostřelování elektrárny a jejího okolí, protože by to mohlo poškodit důležitá zařízení a způsobit uvolnění neomezeného množství radioaktivních materiálů.Záporožská JE se nachází na levém břehu Dněpru poblíž Energodaru. Jedná se o největší jadernou elektrárnu v Evropě co do počtu bloků a stanoveného výkonu. Od března je pod ochranou ruské armády.

2022

