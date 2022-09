https://cz.sputniknews.com/20220907/wsj-vevrope-se-vyviji-ten-nejhorsi-scenar-energeticke-krize-18612776.html

WSJ: v Evropě se vyvíjí ten nejhorší scénář energetické krize

WSJ: v Evropě se vyvíjí ten nejhorší scénář energetické krize

Pozastavení ruského plynovodu Nord Stream realizovalo ten nejhorší scénář pro evropské země. Napsali o tom autoři amerického listu The Wall Street Journal. 07.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-07T08:44+0200

2022-09-07T08:44+0200

2022-09-07T08:44+0200

svět

plyn

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/18365655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6abcadb229caf6b379ed0956f60a903e.jpg

Novináři poznamenali, že po zprávě o zastavení plynovodu Nord Stream se zvýšily ceny zemního plynu a elektrické energie zpočátku o jednu třetinu, a pak ještě o více než deset procent. Způsobilo to rekordní za 20 let pokles kurzu eura, a v budoucnu může růst cen na historicky nejvyšší úroveň způsobit růst inflace, zbídačení spotřebitelů a tlak na energeticky náročná odvětví, která zažívají vlnu zavírání závodů.Evropské státy se pokoušejí zmírnit energetickou ránu, kterou jim zasadilo pozastavení dodávek plynu z Ruska. Německo prodloužilo fungování dvou jaderných elektráren, které předtím měly být zastaveny, a také vyčlenilo 65 miliard USD na podporu zranitelných domácností a podniků. Francie oznámila, že odblokuje klíčový úzký profil v evropských plynových proudech, což jí umožní export plynu do Německa výměnou za dodávky elektrické energie.Novináři přitom zdůrazňují, že si Brusel uvědomuje, že dříve vyhlášené plány na stanovení „horní hranice cen“ ruských uhlovodíkových surovin mohou zrušit všechny energetické styky s Ruskem.Ministři financí G7 potvrdili 2. září svůj plán zavést „limit cen“ ruské ropy a vyzvali „všechny země“, aby se k tomuto návrhu připojily. Evropský komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni dříve prohlásil, že cílem Evropské komise je realizovat limit cen do 5. prosince roku 2022 pro syrovou ropu a do 5. února roku 2023 – pro ropné výrobky z Ruska. Vicepremiér RF Alexandr Novak prohlásil, že myšlenka omezení cen ruské ropy je naprosto nesmyslná, a že Rusko nebude dodávat ropu a ropné výrobky zemím, které ji podpoří. Dodal, že zavedení horní hranice cen ruské ropy zničí trh. Jiní výrobci podobnou iniciativu také neschvalují.

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

plyn, eu