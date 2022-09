https://cz.sputniknews.com/20220908/ukrajina-vycleni-v-roce-2023-pres-27-miliard-dolaru-na-obranu-a-bezpecnost-18619953.html

Ukrajina vyčlení v roce 2023 přes 27 miliard dolarů na obranu a bezpečnost

Ukrajina vyčlení v roce 2023 přes 27 miliard dolarů na obranu a bezpečnost

V příštím roce plánuje Ukrajina vyčlenit ze státního rozpočtu více než 1 bilion hřiven (více než 27 miliard dolarů) na obranu a bezpečnost, jak vyplývá ze... 08.09.2022, Sputnik Česká republika

„Více než jeden bilion hřiven bude v příštím roce vydáno na sektor bezpečnosti a obrany. Bude to priorita číslo jedna,“ cituje portál prezidenta Volodymyra Zelenského.Dále se uvádí, že ukrajinský prezident vyzval také vládu k valorizaci důchodů a k maximálnímu snížení všech nekritických výdajů.Kromě rozpočtových peněz usiluje ukrajinská vláda aktivně o finanční podporu Západu. 7. září zahájili zástupci země jednání s evropskými lídry včetně německého kancléře Olafa Scholze o poskytnutí nového balíčku makrofinanční pomoci ve výši 12 miliard eur.Včera Evropská komise informovala o vyčlenění Ukrajině 5 miliard eur v rámci již dohodnutého balíčku makrofinanční pomoci. Další 3 miliardy eur očekává Ukrajina do konce letošního roku.5. září Evropská komise uzavřela s Ukrajinou dohodu o vyčlenění grantové pomoci ve výši 500 milionů eur. Financování má za úkol pomoci zajistit bydlení a vzdělání pro ukrajinské běžence a také podporu ukrajinského zemědělství. Byly rovněž podepsány dohody o účasti Ukrajiny v projektu Digitální Evropa, a take v daňovém a celním programu Evropské unie.Ministryně ekonomické spolupráce a rozvoje Svenja Schulzeová prohlásila, že hodlá vyčlenit Kyjevu 200 milionů eur na příspěvky obyvatelům. Prezidet USA Joe Biden požádal předtím 2. září Kongres o 11,7 miliardy dolarů na vojenskou a finanční pomoc Ukrajině a také 2 miliardy dolarů na překonání vnitřní energetické krize.25. srpna vyčlenila belgická vláda Kyjevu dalších 8 milionů eur na nákup přístrojů nočního vidění a zimního oblečení pro vojáky. Prostředky mají být odeslány přes kanály NATO. V případě potřeby budou Ukrajině předány také léky.Šéf diplomacie EU Josep Borrel včera sdělil, že od začátku ruské speciální operace poskytla EU Ukrajině 9,5 miliardy eur. Anoncoval také poskytnutí dalšího balíčku makrofinanční pomoci ve výši 8 miliard eur.Západní státy začaly aktivně podporovat Ukrajinu poté, co Rusko zahájilo speciální operaci na ochranu Donbasu, kterou ruský prezident Vladimir Putin oznámil 24. února.

