V Kanadě uveřejnili zprávu o možném jmenování Ukrajinky do funkce generální tajemnice NATO

Kanadská ministryně financí, etnická Ukrajinka Chrystia Freelandová, se může stát novou generální tajemnicí NATO. 7. září o tom informovala televize CBS s... 08.09.2022, Sputnik Česká republika

Podle údajů televizního kanálu se o Freelandové již několik měsíců hovoří v kruzích mezinárodní obrany a bezpečnosti jako o potenciální nástupkyni nynějšího šéfa aliance Jense Stoltenberga, který vykonává tuto funkci od roku 2014.Stoltenberg měl odejít z funkce generálního tajemníka NATO 1. října 2022, ale v březnu byl jeho mandát prodloužen do 30. září 2023. Chystal se odjet z Belgie, kde se nachází sídlo organizace, a odcestovat do Norska.Noviny The Telegraph 26. července napsaly, že post generálního tajemníka NATO může obsadit expremiér Velké Británie Boris Johnson. Dále uvedly, že o britském premiérovi se hovoří v této souvislosti již dlouho, a to i kvůli nedůvěře USA k činitelům Evropské unie.Německá agentura dpa uvedla 4. února jména pěti kandidátů na funkci generálního tajemníka NATO. Je to bývalá britská premiérka Theresa Mayová, nizozemský vládní předseda Mark Rutte, estonská premiérka Kaja Kallasová, rumunský prezident Klaus Johannis, a také bývalá šéfka diplomacie EU Federica Mogheriniová.Formální proces voleb generálního tajemníka aliance neexistuje. Členské země NATO konzultují mezi sebou a v případě dosažení konsensu nastoupí do funkce kandidát, kterého podpoří všech 30 zemí.

