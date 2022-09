https://cz.sputniknews.com/20220908/v-zaporozske-jaderne-elektrarne-byl-odstaven-paty-energeticky-blok-18619380.html

V Záporožské jaderné elektrárně byl odstaven pátý energetický blok

V Záporožské jaderné elektrárně byl odstaven pátý energetický blok

Pátý energetický blok Záporožské jaderné elektrárny byl odstaven, sdělil šéf administrativy Energodaru Alexandr Volga v televizi Rossija 24. 08.09.2022, Sputnik Česká republika

Generované kapacity se nemohou dostat do celkového systému kvůli poškození elektrického vedení, vysvětlil.Speciální komise má dnes přijmout rozhodnutí o dalším fungování celé elekrárny po opravě elektrického vedení, která je komplikována stálým ostřelováním.Člen hlavní rady administrativy Záporožské oblasti Vladimir Rogov včera sdělil, že šestý energetický blok Záporožské jaderné elektrárny funguje z 13,5% projektované kapacity.Minulý týden vykonala návštěvu Záporožské jaderné elektrárny mise MAAE v čele s generálním ředitelem Rafaelem Grossim. Organizace zveřejnila závěrečnou zprávu, v které vyzvala k zastavení ostřelování elektrárny a jejího okolí, poněvadž to může způsobit poškození závažného zařízení a také neomezený únik radioaktivních látek. V elektrárně dnes pracují dva zástupci MAAE.Záporožská jaderná elektrárna se nachází na levém břehu Dněpru vedle města Energodar. Je to největší evropská elektrárna podle počtu bloků a kapacity. Od března je pod ochranou ruských vojáků. Ukrajinské ozbrojené síly pravidelně ostřelují z děl Energodar a okolí jaderné elektrárny.

