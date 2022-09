https://cz.sputniknews.com/20220909/kreml-je-pobouren-nesplnenim-casti-dohody-o-obili-18624736.html

Kreml je pobouřen nesplněním části dohody o obilí

Kreml je pobouřen nesplněním části dohody o obilí

Druhá část dohody o obilí o uvádění ruských produktů na světové trhy není ve skutečnosti plněna, řekl Dmitrij Peskov, tiskový tajemník ruského prezidenta. 09.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-09T18:00+0200

2022-09-09T18:00+0200

2022-09-09T18:00+0200

svět

ukrajina

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/828/61/8286130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e55b7573247e9962b26ee4716266254b.jpg

„Slyšeli jsme velmi, velmi lstivá prohlášení představitelů Spojených států amerických, řady evropských států, že prý se na ruské potraviny a hnojiva nevztahují žádné sankce. De iure je to pravda. Ale de facto vstup ruských potravin a hnojiv na mezinárodní trhy je extrémně zkomplikován a velmi omezen,“ vysvětlil.Podle jeho slov tato situace vznikla kvůli tomu, že obchodní lodě nemohou vplouvat do přístavů, neboť nejsou pojišťovány, nejsou přijímány a nejsou obsluhovány.Při uzavírání smluv o vývozu obilí z ukrajinských přístavů a vytváření mechanismu, který by pomohl tento proces spustit, bylo jasné, že je spojen s dalším procesem - odblokováním situace související s uvedením ruských produktů na mezinárodní trhy, řekl Peskov.22. července byly v Istanbulu podepsány mnohostranné dohody o zrušení omezení dodávek ruských výrobků na export a o pomoci Ruska při vývozu ukrajinského obilí. Dohoda, kterou podepsali zástupci Ruska, Turecka, Ukrajiny a OSN, zahrnuje vývoz ukrajinského obilí, potravin a hnojiv přes Černé moře ze tří přístavů, včetně Oděsy.K 3. září dosáhla celková tonáž obilí a dalších potravin vyvezených ze tří ukrajinských přístavů 1 800 405 tun. Celkem je aktuálně povoleno 167 linek (92 na Ukrajinu a 75 z Ukrajiny).Již dříve stálý představitel Ruska při OSN Vasilij Něbenzja připustil odstoupení od potravinářské smlouvy z důvodu neplnění části dohody v oblasti zajištění exportu z Ruska. Připomněl, že její platnost vyprší v listopadu.

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, rusko