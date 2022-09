https://cz.sputniknews.com/20220909/mzv-rf-informovalo-o-moznem-zavedeni-viz-pro-ukrajince-18623830.html

MZV RF informovalo o možném zavedení víz pro Ukrajince

MZV RF informovalo o možném zavedení víz pro Ukrajince

Rusko uvažuje o možnosti zavedení víz pro občany Ukrajiny, prohlásil náměstek ministra zahraničí RF Andrej Ruděnko. 09.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-09T13:40+0200

2022-09-09T13:40+0200

2022-09-09T13:40+0200

svět

rusko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/18623929_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_3178835b0f60ba6ee0de8af971124224.jpg

„Projednáváme tuto otázku s různými rezorty. Je třeba vzít v úvahu celý soubor faktorů včetně humanitárního. Nechceme zkomplikovat život ukrajinským občanům, kteří chtějí opustit zemi nebo zónu bojových akcí a vydat se do Ruska. Pro ně by se pak stalo vydávání víz velmi složitým procesem, zejména za nynější situace, když nemáme v Kyjevě ani velvyslanectví,“ řekl diplomat.Dodal, že v diplomatické praxi jsou případy asymetrické reakce v této otázce.Od 1. července zavedly kyjevské úřady vízový režim pro občany Ruska. Na ukrajinském MZV přitom zdůraznili, že ani existence dokumentu, který vjezd povoluje, nezaručuje vjezd do země – definitivní rozhodnutí přijímají pohraničníci.Minulý týden Volodymyr Zelenskyj, když odpovídal na petici s výzvou zakázat občanům Ruska vjezd na Ukrajinu na 50 let, prohlásil, že vládě navrhl, aby „pokračovala v příslušné práci“ s ohledem na nutnost „ochrany národních zájmů“.Jak podotkl šéf druhého departamentu zemí SNS ruského MZV Alexej Poliščuk, v průběhu posledních osmi let Ukrajina plánovitě zpřísňovala podmínky vjezdu pro občany Ruska. Například v roce 2014 platilo omezení pro muže s trvalým bydlištěm na Krymu. V roce 2015 začali Rusy pouštět jen na cestovní pas. Od roku 2018 je začali žádat o otisky prstů, turistický voucher, zpáteční jízdenku a potvrzení dostatku finančních prostředků. V pondělí náměstek ministra zahraničí RF Ruděnko připomněl, že platnost rusko-ukrajinské mezivládní dohody o bezvízových cestách vyprší 1. ledna 2023.

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, ukrajina