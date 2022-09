https://cz.sputniknews.com/20220909/rumunska-valecna-lod-narazila-na-minu-v-cernem-mori-18623092.html

Rumunská válečná loď narazila na minu v Černém moři

Rumunská válečná loď narazila na minu v Černém moři

V okolí přístavu Constanţa v Černém moři Rumunská válečná loď narazila na minu, oznámila tisková služba vojenského námořnictva Rumunska. 09.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-09T12:33+0200

2022-09-09T12:33+0200

2022-09-09T12:34+0200

svět

černé moře

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/18623313_0:87:1019:660_1920x0_80_0_0_e2e644f9094f2519d30718f0f48b8173.jpg

„Mořská vlečná loď Poručík Dimitriu Nicolescu (DM-29) připlula ve čtvrtek 8. září kolem 17.45 do na místo, kde se nacházela plovoucí mořská mina…, aby ji zneškodnila. I když byla po setmění podniknuta bezpečnostní opatření, kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám explodovala pod válečnou lodí mina, kterou unášel proud,“ uvedli v tiskové službě.Loď s potápěči na palubě dorazila na místo, kde byla mina unášena proudem, člun s potápěči se ale nemohl k mině přiblížit kvůli silnému větru. V důsledku srážky byl proražen otvor na hranici linie ponoru v záďové části lodě.Při výbuchu nebyl nikdo ze 75 členů posádky zraněn, jejich životy nejsou ohroženy. Ihned po explozi uzavřela posádka otvor a omezila působení mořské vody, která se dostávala do úseku zádi lodě. Na rozkaz náčelníka Generálního štábu vojenského námořnictva vyplula námořní loď Grozavul s potápěči z přístavu Constanţa, aby poskytla poškozené lodi pomoc a odtáhla ji.Po začátku konfliktu na Ukrajině to byla již třetí operace rumunského vojenského námořnictva, zaměřená na likvidaci mořské miny. Podle informace Budapešti bylo od března do září zlikvidováno v západní části Černého moře 28 mořských min, z nichž tři zneškodnilo Turecko, dvě Rumunsko, jednu Bulharsko a 22 Ukrajina.FSB v březnu oznámila, že ukrajinské vojenské námořnictvo po zahájení ruské vojenské speciální operace nastražilo kolem 420 min na přístupech k přístavům Oděsa, Očakov, Černomorsk a Južnyj. V rezortu nevyloučili možnost toho, že utrhlé miny bude proud unášet do průlivu Bospor a dále do moří Středozemního úmoří.

černé moře

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

černé moře