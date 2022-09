https://cz.sputniknews.com/20220910/the-telegraph-putinovo-ultimatum-na-eu-zapusobilo--18626207.html

The Telegraph: Putinovo ultimátum na EU zapůsobilo

Varování ruského prezidenta Vladimira Putina donutilo EU k tomu, aby se vzdala myšlenky zavést horní hranici cen plynu, píše Tom Rees ve svém příspěvku pro The... 10.09.2022, Sputnik Česká republika

„Brusel neomezil ceny ruského plynu po Putinově varování o pozastavení dodávek v případě, že bude podobné rozhodnutí přijato,“ uvádí se v příspěvku.Podle Reesova názoru na páteční poradě požádali ministři Evropskou komisi, aby vypracovala detailní plán na zmírnění napětí na energetických trzích. Pozorovatel dodává, že v současné době prožívá Evropa těžkou krizí vyvolanou prudkým růstem cen energetických nosičů a jejich nedostatkem.„Ministři v Bruselu se pokouší spěšně připravit na tuhou zimu,“ píše autor v závěru příspěvku.Ministři energetiky členských zemí EU projednali na mimořádném zasedání v pátek dodatečná opatření, která by bylo možno zavést v EU kvůli vysokým cenám energie, mj. i možnost omezení cen ruského plynu. Posuzovala se také možnost spotřebitele zavázat, aby snižovali spotřebu elektrické energie ve špičkových hodinách, a zavést limity na příjmy společností, která vyrábějí elektřinu s nízkými náklady a mají superzisky díky vysokým cenám.Prezident Ruska Vladimir Putin, kdy komentoval návrhy na omezení cen ruských energetických nosičů, prohlásil, že Západ není v situaci, kdy by mohl diktovat Moskvě své podmínky. Vyzval euroatlantické partnery, aby si to rozmysleli.

