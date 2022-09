https://cz.sputniknews.com/20220910/urady-zaporozi-oznamily-ze-ukrajina-neprijima-elektrickou-energii-ze-zaporozske-jaderne-elektrarny-18626075.html

Úřady Záporoží oznámily, že Ukrajina nepřijímá elektrickou energii ze Záporožské jaderné elektrárny

Úřady Záporoží oznámily, že Ukrajina nepřijímá elektrickou energii ze Záporožské jaderné elektrárny

Kyjevské úřady jednostranně zastavily přenos elektrické energie ze Záporožské jaderné elektrárny na území Ukrajiny, oznámil člen hlavní rady administrativy... 10.09.2022, Sputnik Česká republika

„Přenos elektrické energie ze Záporožské jaderné elektrárny na území kontrolované Zelenského režimem byl zastaven, a to jednostranně, ze strany Ukrajiny. Vědomě elektřinu nepřijímají, i když technická možnost ji tam dodávat existuje,“ prohlásil Rogov.Podle jeho slov se elektrická energie dodává na osvobozená území Záporožské a Chersonské oblastí.Záporožská jaderná elektrárna se nachází na levém břehu Dněpru u města Energodaru. Je to největší jaderná elektrárna v Evropě co do počtu energetických bloků a instalované kapacity – má šest energetických bloků, každý o výkonu 1 gigawatt. Od března je pod ochranou ruských vojáků.Na MZV RF zdůraznili, že tento krok je odůvodněný z hlediska zabránění úniku jaderných a radioaktivních materiálů. Ukrajinští vojáci pokračují v pravidelném ostřelování města Energodaru a přilehlého území Záporožské jaderné elektrárny.

