https://cz.sputniknews.com/20220911/byvala-rakouska-ministryne-zahranici-kneisslova-promluvila-o-pricine-energeticke-krize-v-evrope-18630318.html

Bývalá rakouská ministryně zahraničí Kneisslová promluvila o příčině energetické krize v Evropě

Bývalá rakouská ministryně zahraničí Kneisslová promluvila o příčině energetické krize v Evropě

Energetická krize v Evropě začala již v roce 2021, vyprovokovali ji němečtí politici. Dnešní problémy jsou pokračováním následků liberalizace posledních 15-18... 11.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-11T18:39+0200

2022-09-11T18:39+0200

2022-09-11T18:39+0200

svět

rakousko

karin kneissl

krize

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/16333162_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_64bc284a036abbe416b4848f7abc1b2b.jpg

„Měli jsme krizi v elektroenergetice již před začátkem plynové krize. Je to následek liberalizace posledních 15-18 let, zažíváme ji od dubna 2021, tedy již víc než rok.<…> Je to vcelku situace, kterou jsme sami vyprovokovali,“ zdůraznila politička. Kneisslová má za to, že je třeba se starat nejen o blížící se zimu. Podle jejího názoru funguje evropský elektroenergetický trh „podle jistých nepochopitelných principů,“ jež mají daleko ke klasickému trhu poptávky a nabídky.V říjnu 2021 promluvila Karin Kneisslová v rozhovoru pro list Izvestija v kuloárech ekonomického fóra ve Veroně o tom, že Evropané sami zavinili energetickou krizi v zemích EU. Označila ji za vnitřní krizi, poněvadž plán přechodu na nový druh energie, Evropský zelený úděl, je příliš ambiciózní, protože se nedá zříkat něčeho bez jeho nahrazení.5. září letos Kneisslová prohlásila, že sankce proti ruským energetickým zdrojům byly nepromyšlené. Poznamenala, že evropští politici mylně předpokládali, že se vzniklá krize dá snadno překonat.Ruský prezident Vladimir Putin řekl 7. září v projevu na plenárním zasedání Východního ekonomického fóra, že pokud Západ přijme jistá rozhodnutí „politické povahy,“ jež budou v rozporu se smlouvami na dodávky energetických zdrojů, nebude je Rusko plnit, což skončí úplným zastavením dodávek do nikoli přátelských zemí.

https://cz.sputniknews.com/20220904/media-britska-policie-se-pripravuje-na-rust-kriminality-kvuli-energeticke-krizi-18606979.html

rakousko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rakousko, karin kneissl, krize