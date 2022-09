https://cz.sputniknews.com/20220911/byvaly-poradce-generalniho-tajemnika-nato-vysvetlil-proc-se-biden-boji-vyzbrojit-ukrajinu-18630562.html

Bývalý poradce generálního tajemníka NATO vysvětlil, proč se Biden bojí vyzbrojit Ukrajinu

Bývalý poradce generálního tajemníka NATO vysvětlil, proč se Biden bojí vyzbrojit Ukrajinu

Prezident USA Joe Biden se obává dodávek Kyjevu většího počtu zbraní kvůli strachu před ruským jaderným arzenálem, řekl v rozhovoru pro ukrajinskou televizi... 11.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-11T17:09+0200

2022-09-11T17:09+0200

2022-09-11T17:09+0200

svět

joe biden

ukrajina

zbraně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/18616546_762:20:3071:1319_1920x0_80_0_0_ce8402ce2132757d4884947ce004a844.jpg

„Proč nedodáváme víc? <…> Rusko má jadernou sílu, má možnost zničit USA a jejich obyvatelstvo, v přímém smyslu nás poslat ani ne do doby temna, ale do doby kamenné,“ řekl odborník.Karber připomněl, že Moskva má ve výzbroji tisíce jaderných bojových hlavic, a že tento fakt ovlivňuje Bidenův vztah k otázce dodávek zbraní Kyjevu.Bývalý voják také dodal, že kdyby stál v čele amerického státu, jednal by radikálnějším způsobem,

https://cz.sputniknews.com/20220828/the-washington-post-usa-zvysily-dodavky-zbrani-ukrajine-po-mori-18579924.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

joe biden, ukrajina, zbraně