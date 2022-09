https://cz.sputniknews.com/20220911/turecko-recko-a-egypt-zahajily-lov-nemeckych-duchodcu--18630433.html

Turecko, Řecko a Egypt zahájily „lov“ německých důchodců

Letos v zimě budou s nějvětší pravděpodobností Turecko, Řecko a Egypt bojovat mezi sebou o evropské důchodce. 11.09.2022, Sputnik Česká republika

Kvůli pozastavení dodávek ruského plynu do EU učinily tyto země prohlášení, že se mohou stát „zimním domovem“ Evropanů, kteří se chtějí stěhovat do teplých zemí kvůli šetření. Jde především o důchodce, kterých v EU mají asi 150 milionů.Turecko plánuje hostit v nejbližších měsících dvakrát víc rekreantů z EU než loni.Podle generáního ředitele německé společnosti Bentour Denize Ugura bude rekreace v hotelu „all inclusive“ dvakrát levnější než poplatky za topení v Německu. Pobyt dlouhý 90 dní, od ledna do dubna, má činit 2 640 eur na osobu (66 tis. Kč)V Egyptu také čekají na Evropany. Chystají tam program „dlouhý pobyt v zimě,“ který má za cíl přilákat důchodce a pracující na dálku.Ani Řecko nezaostává. „Lepší počasí, levnější život,“ motivuje cestování obyvatel EU ministr turistického ruchu Vasilis Kikilias.

