MZV RF připustilo možnost odmítnutí prodloužení dohody o obilí

„Analýza plnění (pozn. memoranda) svědčí o tom, že naši partneři znovu předvedli nečestný přístup. Podíváme-li se na statistická data lodních tras, uvidíme, že přes 87% vůbec nevede do chudobných zemí, v kterých mají reálnou hrozbu hladu, ale do zemí EU a dalších, které nepatři do hladovějících. Rozhodnutí přijímána v EU ohledně zrušení sankcí také jasně svědčí o tom, že EU nehodlá jednat podle memoranda podepsaného v Istanbulu,” vysvětlil náměstek ministra.