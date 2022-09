https://cz.sputniknews.com/20220912/v-charkovske-oblasti-strileji-zoldaci-do-lidi-hlasi-vojensko-obcanska-administrativa-18632121.html

V Charkovské oblasti střílejí žoldáci do lidí, hlásí vojensko-občanská administrativa

V Charkovské oblasti střílejí žoldáci do lidí, hlásí vojensko-občanská administrativa

Předseda vojensko-občanské administrativy Charkovské oblasti Vitalij Gančev prohlásil, že ve městech regionu střílejí žoldáci do lidí s cílem provokace proti... 12.09.2022, Sputnik Česká republika

Řekl, že větší část oblasti je dnes v rukou nacionalistických jednotek a západních žoldáků.„Situace je složitá, lidé, kterým se podařilo urchnout, říkají, co se děje v Kupjansku a Velikém Burluku, že žoldáci jezdí a střílejí do lidí, a to všechno natáčejí.<...> Chtějí zřejmě pak tvrdit, že dokud tu byli ruští vojáci, takhle se chovali, na ulicích leží mrtvoly,” řekl Gančev v televizi Rossija 24.Předseda administrativy dodal, že ukrajinští vojáci obsadili obce na severu Charkovské oblasti, a že „lidé tam již nemohou překročit hranici.” „Začaly represe, lidí se musí schovávat.”Počet ukrajinských vojáků na charkovském směru několikrát překročil počet ruských sil, pokračoval předseda vojensko-občanské administrativy.Ministerstvo obrany sdělilo, že vojáci z Balakleji a Izjumu byli přesunuti na doněcký směr. Podle dat MO pouze ve dnech 6-10. září ztratily Ozbrojené síly Ukrajiny na mykolajivsko-krivorožském směru přes 4 tisíce mrtvých a osm tisíc raněných.21. února ruský prezident Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a doporučení poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR a 24. února brzy ráno zahájilo Rusko speciální vojenskou operaci za účelem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Putin uvedl, že úkolem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Konečným cílem operace je podle prezidenta osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost samotného Ruska.

